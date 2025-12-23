¿Fin de las Pymes? Líderes alertan sobre quiebras masivas ante nuevas leyes laborales

Líderes de diversos sectores productivos prevén el cierre de miles de establecimientos debido a la presión financiera de las medidas actuales. El incremento al salario mínimo y la eliminación del esquema de subcontratación elevan los gastos operativos a niveles insostenibles para muchos dueños.

La tasa de personas sin seguridad social ascendió recientemente al cincuenta y cinco por ciento ante la falta de incentivos fiscales. Los empresarios sostienen que el costo de la formalidad representa hoy un obstáculo insuperable para el crecimiento de los pequeños negocios.

Cada empleado bajo el esquema de cuarenta horas semanales implica un gasto adicional de sesenta y cinco mil pesos para el patrón. La ausencia de políticas de productividad complementarias pone en peligro la estabilidad del tejido productivo nacional en un entorno de bajo avance económico.

¿Qué soluciones proponen los gremios patronales?

La Confederación Patronal sugiere la deducibilidad plena de todas las prestaciones para motivar la transición hacia la legalidad. El gremio también solicita un sistema de apoyos económicos para el pago de tiempo extra en las unidades económicas de menor tamaño.

¿Cuál es el impacto real en la rentabilidad?

La reducción paulatina de la jornada laboral sube los costos de nómina entre un 20 y un 30%. Las empresas ajustan sus contratos y horarios para cuantificar los daños financieros que restan viabilidad a sus operaciones diarias.

