Un cuerpo en descomposición y un joven asesinado en riña: fin de semana violento en BCS

Dos hechos violentos ocurridos en Baja California Sur durante el fin de semana encendieron nuevas líneas de investigación por la muerte de dos hombres en distintos puntos del estado. Uno de ellos fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un camino rural de Villa Alberto Alvarado Arámburo; el otro, un joven de 19 años, falleció tras una riña en Cabo San Lucas.

Localizan cuerpo en descomposición en Vizcaíno

Cerca de la medianoche del viernes 21 de noviembre, autoridades recibieron un reporte sobre una persona sin vida en el kilómetro 6 de la carretera Vizcaíno–Bahía Tortugas, municipio de Mulegé. Al llegar al sitio, agentes de investigación y personal pericial confirmaron el hallazgo: el cuerpo de un hombre, ubicado unos 100 metros dentro de un camino de terracería que conduce al ejido Gustavo Díaz Ordaz.

La víctima, de entre 30 y 35 años, vestía pantalón de mezclilla, playera negra de manga larga y botas color café. Sin embargo, su identidad sigue sin conocerse debido al estado avanzado de descomposición en el que fue encontrado.

La necropsia realizada en el Servicio Médico Forense determinó que murió a causa de traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego. El informe médico estimó que el fallecimiento ocurrió aproximadamente cinco días antes del hallazgo.

En este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación para establecer qué ocurrió y quién podría estar relacionado con este homicidio.

Joven pierde la vida tras riña en Cabo San Lucas

Horas más tarde, durante la madrugada del domingo 23 de noviembre, personal de salud de la clínica 26 del IMSS, en Cabo San Lucas, notificó a las autoridades sobre la muerte de un joven de 19 años que había ingresado minutos antes con una lesión causada por arma punzocortante.

De acuerdo con los primeros testimonios, fue trasladado por amigos que aseguraron que terceras personas lo atacaron en medio de una riña. El joven fue declarado sin vida a las 05:49 horas.

El fallecido, originario de Guerrero, fue identificado por un familiar. En este caso también interviene la PGJE, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso, que trabaja para esclarecer los hechos y ubicar al probable responsable.