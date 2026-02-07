Final azteca asegurada en la Serie del Caribe

La Serie del caribe 2026 vivirá un episodio inédito tras la victoria de México Rojo sobre la novena de Puerto Rico. En un encuentro de volteretas, los representantes nacionales lograron imponerse por marcador de 8-6, asegurando así su presencia en la gran final. Este triunfo en la Serie del caribe garantiza que el trofeo se quedará en casa, sin importar quién resulte ganador del duelo definitivo.

El equipo de México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, mostró una ofensiva sólida desde el inicio del encuentro de semifinal. Aunque el conjunto de Puerto Rico tomó la ventaja temprana, los maderos mexicanos respondieron de inmediato para igualar las acciones. El estratega del equipo nacional destacó que la agresividad en las bases fue fundamental para superar a los Cangrejeros de Santurce.

Con este resultado, los jaliscienses avanzan a las semifinales definitivas para verse las caras contra los Tomateros de Culiacán. La escuadra de México Verde ya esperaba rival tras su propia victoria, lo que confirma que el béisbol invernal de México recuperará la corona del Caribe por primera vez desde el año 2016.

Lee más: México Verde vence a Dominicana y avanza a final de Serie del Caribe

La remontada definitiva llegó en la fatídica séptima entrada. Mateo Gil fue el encargado de producir la carrera del empate, mientras que Leo Heras conectó un sencillo productor de dos anotaciones que puso cifras definitivas. La defensa de México Rojo se mantuvo impecable en el último tercio del juego, cerrando la puerta a cualquier intento de rebelión por parte de los boricuas de Puerto Rico.

El relevo mexicano fue la clave del éxito en esta semifinal. Matt Foster dominó la octava entrada con autoridad y Trevor Clifton se encargó de poner el candado en la novena para asegurar el festejo. Ahora, la mirada de todos los aficionados está puesta en el choque de titanes contra México Verde, en lo que promete ser una celebración nacional.

Finalmente, la organización destacó que la victoria garantiza un campeón mexicano. Los Charros de Jalisco buscarán coronar su gran temporada enfrentando a los experimentados Tomateros de Culiacán. La moneda está en el aire para decidir quién será el monarca absoluto de la Serie del Caribe.

