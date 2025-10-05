¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO hoy la gran final de La Casa de los Famosos?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llega a su gran final este domingo 5 de octubre, con una gala en la que se conocerá al ganador o ganadora del premio de 4 millones de pesos. Cinco celebridades permanecen en competencia tras más de diez semanas de encierro, estrategias y controversias: Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Shiky y Dalílah Polanco. Todos buscarán un lugar en la historia del reality que se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más vistos del país.

El evento culminante podrá seguirse completamente en vivo a partir de las 19:45 horas con la pregala, mientras que la gala principal, conducida por Galilea Montijo, iniciará a las 20:30 y se extenderá hasta las 23:00 horas. Televisa ha preparado un cierre a la altura del fenómeno mediático, con una producción que combinará espectáculo, emociones y la esperada revelación del ganador, cuyo nombre será anunciado por Montijo tras recibir el sobre oficial del notario 184, Gustavo Fernández Suari.

La transmisión de la final se realizará a través de múltiples plataformas. En televisión abierta, podrá verse por El Canal de las Estrellas, mientras que en streaming estará disponible en ViX, tanto en su versión gratuita como en la suscripción ViX Premium. Como novedad, la producción también llegará a la pantalla grande, ya que Cinépolis y Cinemex transmitirán la gala en tiempo real en algunas de sus salas a nivel nacional, un hecho inédito que confirma el impacto cultural del programa.

Para quienes desean participar directamente en la elección del ganador, la votación continúa abierta y puede realizarse en línea ingresando al sitio oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

. También se puede escanear el código QR que aparece en pantalla durante las transmisiones en vivo. Los usuarios con cuenta gratuita tienen derecho a un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta diez votos por día, incrementando así las posibilidades de apoyar a su finalista favorito.

El proceso de votación comenzó el miércoles y permaneció activo durante las emisiones del jueves y viernes, de 20:30 horas a medianoche. Este domingo volverá a abrirse a partir de las 20:00 horas y se cerrará minutos antes del anuncio oficial. La transparencia de los resultados estará garantizada por la presencia notarial y la verificación técnica del conteo, con el objetivo de evitar cualquier duda sobre la legitimidad del desenlace.

Esta tercera temporada ha reunido a un elenco diverso que mezcló figuras del entretenimiento, redes sociales y música, entre ellos Olivia Collins, Ninel Conde, Adrián Di Monte, Mariana Botas, Facundo, Aarón Mercury, Priscila Valverde, Elaine Haro y Guana. Sin embargo, solo cinco lograron sobrevivir al encierro y al juicio del público, un público que ha convertido cada gala en un evento viral y cada eliminación en tendencia nacional.

El ganador se unirá a la exclusiva lista de triunfadores del formato mexicano: Wendy Guevara, ícono de la primera temporada, y Mario Bezares, vencedor de la segunda. Más allá del premio económico, el título simboliza la aprobación del público y el impacto mediático que puede catapultar la carrera de cualquier concursante. Este domingo, La Casa de los Famosos México 3 no solo coronará a su nuevo campeón, sino que consolidará el poder de la audiencia como juez absoluto del espectáculo más comentado del país.

