¿Dónde y a qué hora ver la final del US Open 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz?

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentan este domingo 7 de septiembre en la esperada final del US Open 2025, en el mítico Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Un duelo imperdible entre el número 1 y el número 2 del ranking ATP, que escriben un nuevo capítulo de su creciente rivalidad en el circuito.

¿A qué hora es la final del US Open 2025?

La gran final del US Open 2025 entre Sinner y Alcaraz comenzará en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México). Una cita imperdible para los fanáticos del tenis que desean ver en acción a dos de los mejores jugadores del mundo.

📺 ¿Dónde ver en vivo la final Sinner vs Alcaraz?

La transmisión en vivo de la final del US Open 2025 estará disponible a través de:

ESPN (TV de paga)

Disney Plus (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán cobertura completa del encuentro, repeticiones y análisis postpartido. También podrás seguir el minuto a minuto en portales deportivos especializados y redes sociales oficiales del torneo.

🎾 Sinner vs Alcaraz: una final histórica en el US Open

Este enfrentamiento marca un hito en la historia del tenis moderno: por primera vez desde 1973, las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada se definen entre el número 1 y el número 2 del mundo.

La rivalidad entre Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) ya se perfila como una de las más emocionantes de la era post-Federer/Nadal/Djokovic. Este será su tercer duelo en una final en lo que va de 2025, consolidando un dominio generacional que promete extenderse durante la próxima década.

Sinner llegó a la final tras vencer al canadiense Félix Auger-Aliassime en semifinales.

Alcaraz, por su parte, derrotó al legendario Novak Djokovic, mostrando su mejor versión en el cemento neoyorquino.

🏆 ¿Quién es el favorito para ganar el US Open 2025?

Según especialistas deportivos y casas de apuestas internacionales, el gran favorito para levantar el trofeo es el italiano Jannik Sinner. Su consistencia, potencia desde el fondo de la pista y frialdad en momentos clave lo colocan con una ligera ventaja frente al explosivo juego de Alcaraz.

Sin embargo, el murciano ya ha demostrado que puede cambiar el guion con su energía, agresividad y mentalidad ganadora. La final promete ser un duelo de estilos y emociones, digno de una rivalidad que ya está haciendo historia.

🗽 Una final de alto perfil… y con presencia presidencial

Como condimento extra, la final del US Open 2025 contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó su asistencia al evento. La expectativa mediática crece, y el ambiente en Flushing Meadows se anticipa cargado de tensión, espectáculo y pasión por el tenis.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento