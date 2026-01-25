Finales de Conferencia NFL 2026: Horarios y dónde ver los juegos

La NFL entra en su etapa de máxima tensión este domingo 25 de enero de 2026 con la disputa de las Finales de Conferencia, donde los cuatro mejores equipos de la temporada buscarán su pase al Super Bowl LX.

Las sedes serán Denver y Seattle, dos plazas históricas que albergarán duelos de alto voltaje seguidos por millones de aficionados en México y el mundo.

Con una combinación de figuras consagradas y nuevas estrellas, la antesala del trofeo Vince Lombardi promete partidos intensos y escenarios climáticos que podrían ser determinantes.

Final de la Conferencia Americana (AFC): Patriots vs Broncos

En la Conferencia Americana, los New England Patriots visitan a los Denver Broncos en el Empower Field at Mile High.

Fecha: Domingo 25 de enero

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Denver, Colorado

Este choque enfrenta a dos de las franquicias más emblemáticas de la NFL. Denver buscará aprovechar la localía y la altitud para frenar el poderoso sistema ofensivo de los Patriots, quienes llegan motivados tras una sólida victoria en la ronda divisional.

Final de la Conferencia Nacional (NFC): Rams vs Seahawks

La Conferencia Nacional vivirá un auténtico choque de titanes entre los Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks.

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Lumen Field, Seattle

La rivalidad divisional añade dramatismo a un encuentro que se jugará en una de las aduanas más complicadas de la NFL. Los Rams, liderados por Matthew Stafford, intentarán silenciar a la afición de Seattle y superar a la defensiva conocida como la histórica “Legión del Boom” para asegurar su boleto al Super Bowl.

Sedes, clima y transmisión rumbo al Super Bowl LX

Las Finales de Conferencia NFL 2026 estarán disponibles en México a través de:

Canal 5 (televisión abierta)

Fox Sports y ESPN (televisión de paga)

Disney+ y NFL Game Pass (streaming)

Los ganadores de cada encuentro avanzarán directamente al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El factor climático podría ser clave:

En Seattle , se esperan condiciones que favorezcan el juego terrestre .

En Denver, el frío extremo y la altitud pondrán a prueba la resistencia física de los jugadores.

Estas finales no solo definirán a los campeones de conferencia, sino que marcarán el cierre de una de las temporadas más competitivas de los últimos años en la NFL.

