Quiénes serán los finalistas del Frente Amplio por México

Si no ocurre algo distinto, de acuerdo con información al interior del Frente Amplio por México, que integran el PAN, PRI y el PRD, nos adelantan que hoy el Comité Organizador anunciará que alcanzaron las 150 mil firmas Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Curiosamente, dos de cada partido, para que no existan reclamos de falta de piso parejo. Pero lo que no tiene muy entusiasmados a algunos es el foro que se realizará este jueves con los finalistas que lograron reunir las firmas, pues nos dicen que lejos estará de ser un debate de proyectos, ya que podrían ser sancionados por el INE, y lo peor, aseguran, es que las encuestas están tan claras que nada de lo que se pudiera decir en estos foros logrará mover el tablero.

La vespertina, como la Mañanera, con sus paleros y todo

Ayer comenzaron las conferencias vespertinas en Palacio Nacional para informar a la población sobre los “libros de texto gratuitos” que elaboró el gobierno federal y que están bajo la polémica por sus contenidos. Lo que más llamó la atención es que al “ejercicio circular”, encabezado por Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, y Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP, asistieron, como en la Mañanera, “gestores” y “paleros” de la autollamada 4T que estuvieron en el salón Tesorería no para cuestionar los contenidos de los nuevos libros de texto, sino para “agradecer” al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los usos y costumbres se arraigan en la Presidencia.

Preocupa la calidad de las vacunas contra el Covid que se aplicarán

Ante el anuncio de que para la próxima campaña de vacunación contra el Covid el gobierno pretende aplicar solamente dosis de Patria y Abdala, diputados federales del PAN y del PRI, pertenecientes a la Comisión de Salud, están exigiendo que solamente se le apliquen a la población mexicana biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, lo que dejaría fuera a ambas vacunas. Nos cuentan que los legisladores están exigiendo que se evalúen los probables riesgos por la aplicación de la vacuna cubana. Incluso están urgiendo un informe sobre las dosis que hay disponibles en México después de la pandemia. Sin embargo, lo más probable es que la Secretaría de Salud, para no variar, mandará las peticiones de los legisladores al cajón.

De demandas y beisbol

Nos dicen que los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero en 2014, llevan mucho tiempo pidiendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se las ha negado, ante ello, de manera irónica, el activista Bryan Lebaron les propuso a las madres buscadoras, a los padres de niños con cáncer y más víctimas, que formen un equipo de beisbol para ver si así el jefe del Ejecutivo federal se anima a recibirlos, mientras lo acompañan a macanear. La ultimada reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas fue en octubre de 2022.