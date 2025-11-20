Teatro Juárez concluye taller literario que impulsa el talento de nuevas escritoras en La Paz

El taller de creación literaria para escritoras emergentes llegó a su cierre tras tres meses de actividades en las instalaciones del Teatro Juárez, iniciativa promovida por el XVIII Ayuntamiento de La Paz y coordinada por la Dirección de Cultura Municipal.

El curso fue impartido por la reconocida autora Miriam Robles Medellín, quien encabezó sesiones de septiembre a noviembre con un enfoque práctico en narrativa.

Durante el programa, las participantes abordaron conceptos esenciales para fortalecer su escritura creativa, entre ellos la estructura del cuento, el uso de la descripción literaria, la construcción del tiempo y espacio narrativo, los tipos de narradores y diversos arquetipos literarios.

Las asistentes destacaron la oportunidad de recibir retroalimentación profesional y de consolidar habilidades para el desarrollo de proyectos propios.

El titular de Cultura Municipal, Juan Lara Guzmán, subrayó que el histórico recinto es un espacio abierto para todas las manifestaciones artísticas y forma parte de la política cultural impulsada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, cuyo objetivo es mantener una agenda continua de talleres, actividades y eventos accesibles para la comunidad paceña.

Lara Guzmán felicitó a la escritora por su aportación a la formación literaria en la capital del estado y adelantó que la dependencia continuará promoviendo nuevos proyectos que fortalezcan la creación artística local.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar la página oficial del Teatro Juárez en Facebook para conocer la agenda de cursos, presentaciones y espectáculos disponibles.