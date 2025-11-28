VIDEO: Fiscal de BC despierta escepticismo al atribuir muerte de sobredosis a hombre encontrado atado en plástico

En un caso que ha generado oleadas de incredulidad en redes sociales y cuestionamientos a la transparencia de las autoridades mexicanas, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, anunció que un hombre encontrado envuelto en plástico y atado de pies a cabeza falleció por una sobredosis que derivó en cirrosis hepática.

El descubrimiento del cuerpo, reportado en las afueras de Mexicali, inicialmente sugirió un posible homicidio ligado a la violencia del crimen organizado, común en la región fronteriza. Sin embargo, Andrade descartó cualquier intervención de terceros durante una conferencia de prensa, citando el informe forense del Servicio Médico Forense (SEMEFO) como base de su conclusión.

El video de la conferencia, compartido en redes sociales y otros medios ha desatado un torrente de reacciones sarcásticas y críticas.

Según el informe preliminar de SEMEFO, la sobredosis aguda provocó un fallo hepático compatible con cirrosis avanzada, y no se hallaron evidencias de trauma externo o signos de forcejeo. “No hay indicios de que alguien más estuviera involucrado; esto es una tragedia de salud pública, no un crimen”, afirmó la fiscal en el video.

Comentarios como “¿Ósea murió de cirrosis y de frío se empaquetó solo así de pies a cabeza?”, “¿El solo se amarró o qué? Qué barbaridad México”, bajo la etiqueta #InseguridadEnElMundo, se ha vuelto viral, lo que analistas en medios y política señalan resalta la brecha entre las explicaciones institucionales y la percepción pública de opacidad en investigaciones de muertes violentas en México.

Andrade, quien asumió el cargo como Fiscal en medio de crecientes demandas por mayor en el sistema judicial de Baja California, enfatizó que el hombre, cuya identidad no ha sido divulgada por respeto a la familia, presentaba signos claros de adicción crónica. Ahora enfrenta la presión de restaurar credibilidad.