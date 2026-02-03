Fiscalía apelará no vinculación de “El Cholo Cuarenta” por doble homicidio en Puerto San Carlos; otro implicado sigue en prisión

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentará una apelación contra la resolución judicial que no vinculó a proceso a un hombre apodado “El Cholo Cuarenta”, señalado por su presunta participación en el doble homicidio de un hombre y una mujer, ocurrido el 23 de agosto en Puerto San Carlos.

El procurador Antonio López Rodríguez explicó que ese día sujetos armados llegaron a un domicilio de la calle Puerto Vallarta y dispararon contra las víctimas. Derivado de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra dos personas.

“Para que un juez libere una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe aportar datos para establecer que se cometió un delito y que existe probabilidad de participación; por eso se concedieron las órdenes en este caso”, precisó López Rodríguez.

Uno de los imputados, “El Javi Pando”, fue detenido en diciembre de 2025 en Ensenada, posteriormente vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva oficiosa por homicidio. Sin embargo, al ejecutarse recientemente la orden contra el segundo implicado, el juez resolvió no vincularlo.

“Si ya se vinculó a proceso a uno con los mismos datos de prueba, no resulta lógico que al segundo no se le vincule. No significa que el caso esté perdido; vamos a preparar la apelación porque consideramos que los datos eran suficientes”, afirmó el procurador.

La audiencia se realizó en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, y la PGJE cuenta con tres días para presentar la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que revisará la legalidad de la resolución.

El titular de la PGJE subrayó que este tipo de decisiones forman parte de la litigación penal y reiteró que la institución mantiene confianza en el Poder Judicial, al tiempo que continuará con el seguimiento del caso.

