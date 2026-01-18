Fiscalía asegura lujosa cabaña de exgobernador de Chihuahua en la Sierra Tarahumara

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó el aseguramiento de una cabaña ubicada en el municipio de Guachochi, en el corazón de la Sierra Tarahumara.

El inmueble está presuntamente vinculado a un exgobernador de la entidad, Javier Corral, y forma parte de las investigaciones en curso por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. El operativo se realizó tras una orden judicial derivada de las indagatorias sobre el patrimonio no justificado de exfuncionarios públicos.

El aseguramiento de la cabaña ocurrió este fin de semana, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) arribaron al complejo habitacional para colocar los sellos de clausura correspondientes. Según fuentes oficiales, la propiedad cuenta con acabados de lujo y una extensión de terreno considerable que no fue declarada en los informes patrimoniales del exgobernador implicado, cuyo nombre se mantiene bajo reserva conforme al debido proceso, aunque fuentes locales lo ligan a administraciones pasadas.

Este golpe al patrimonio de exservidores públicos busca recuperar activos que presuntamente fueron adquiridos con recursos del erario estatal. La Fiscalía Anticorrupción detalló que el inmueble quedará bajo resguardo de las autoridades mientras se desahogan las pruebas y se determina la situación jurídica del inmueble. El uso de la cabaña por parte del exmandatario estatal era frecuente durante periodos vacacionales, según testimonios recabados en la zona de la Sierra Tarahumara.

Contexto de las investigaciones por peculado en Chihuahua

El aseguramiento de esta propiedad no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para combatir la impunidad de gestiones anteriores.

Durante los últimos años, el estado ha sido escenario de múltiples procesos penales contra excolaboradores de alto nivel. La cabaña incautada representa solo una fracción de los bienes muebles e inmuebles que han sido puestos bajo custodia del estado bajo la figura de Extinción de Dominio.

Estadísticas recientes de la dependencia indican que se han recuperado propiedades con valores que superan los cientos de millones de pesos. El caso del exgobernador ha generado gran interés público, ya que la ubicación de la propiedad en una zona de difícil acceso sugería un intento de ocultar el patrimonio. Las autoridades estatales han reiterado que no habrá tolerancia ante el desvío de fondos públicos y que continuarán los cateos en otras zonas residenciales de La Paz y otras regiones donde se sospeche de lavado de dinero.

