Capturan a 5 policías por desaparición forzada en Jalisco; 3 estaban activos

En un duro golpe a la impunidad, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó este 9 de enero del 2025 sobre la detención de cinco personas, entre ellas tres policías en activo en el municipio de Poncitlán, presuntamente involucrados en la desaparición forzada de dos individuos ocurrida en 2019. Los otros dos sujetos también fueron policías.

Los detenidos, identificados como Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G., habrían aprovechado su posición como elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Poncitlán para privar de la libertad a las víctimas y posteriormente ocultar su paradero.

De acuerdo con las investigaciones, los policías habrían detenido a las víctimas y no las pusieron a disposición de la autoridad competente, como marca el protocolo. Ante la ausencia de sus seres queridos, las familias presentaron denuncias que desencadenaron una serie de diligencias por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

“Debido a que sus familias ya no tuvieron noticias de ellas, presentaron la denuncia, por lo que se realizaron trabajos de inteligencia y análisis criminal que llevaron a la identificación de Antonio B., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G., como probables responsables, por lo que el caso fue judicializado. No obstante, el Juez de Control, no los vinculó a proceso.

Para salvaguardar los derechos de las víctimas, esta Representación Social se inconformó e insistió en reforzar la investigación para que las familias obtuvieran acceso a la justicia.

Al contar con datos de prueba sólidos, el Agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión a la autoridad judicial, quien le dio la razón, ya que los mandatos fueron girados”, informó la Fiscalía de Jalisco.