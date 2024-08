Fiscalía de Jalisco busca a mama de Carlos Salcedo por homicidio; Paola estaría involucrada

La familia del futbolista mexicano, Carlos Salcedo, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pero ahora por problemas legales en el estado de Jalisco. Según se ha difundido, María Isabel “N”, madre del jugador, tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

El diario Milenio reveló que la Fiscalía de Jalisco cuenta con una orden de aprehensión en contra de María Isabel, por el homicidio de José Félix “N”, con quien estaban en disputa por el tema de una herencia.

Según explicaron, fue el 31 de enero cuando un juez de control con sede en Tonalá emitió la orden en contra de la mamá de Paola, que asesinada el pasado 1 de junio en el Estado de México.

Citando a un testigo, el medio antes mencionado señaló que Paola habría amenazado a Félix de muerte, durante un encontronazo que tuvieron el pasado 5 de marzo del 2023.

“Vas a ver hijo de tu puta madre, andas bien a gusto con las cosas de nuestra familia, pero te va a llegar la hora. Es la última vez que te digo que devuelvas lo que no es tuyo. Es de mi madre y mío (…) yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”, reveló el testigo ante las autoridades jaliscienses.

Fue justamente al día siguiente, el 6 de marzo, cuando la víctima regresaba a su casa junto a su esposa, en la colonia Atlas de Guadalajara, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta pasaron y le dispararon de manera directa.

La mujer también fue amenazada por los presuntos sicarios y le advirtieron: “Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”.

Debido a todo lo anterior, un juez determinó emitir la orden de aprehensión, solo para María Isabel, y no para Paola Salcedo, no obstante, hasta el momento no se ha cumplimentado.