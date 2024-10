“Fishing in the Five” arranca en Los Cabos con 62 equipos participantes

Para la edición del serial “Fishing in the Five” 2024-2025, Los Cabos fue el puerto elegido para el arranque de este importante torneo de pesca deportiva en dónde 62 equipos participaron y una bolsa garantizada en premios de casi 3 millones de pesos.

Fonmar reconoce el impacto de la pesca deportiva en el turismo de Los Cabos

Juan Javier García Davis, coordinador de torneos de pesca deportiva del Fondo para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar), detalló que en este serial participan especies como dorado y wahoo, dónde los pescadores que participen en las apuestas denominadas “jackposts” podrán ser acreedores a ganar 1 millón 839 mil pesos a la mejor captura de una de esas dos especies.

“Arrancamos nosotros con este torneo de Fishing in The Five 2024 – 2025 con este torneo Marlini. Tenemos 58 torneos de alta mar registrados, 33 de orilla y tres de Kayak. En los tres días de pesca me ha tocado vivir en la báscula la emoción de los pescadores; hubo marlín, Wahoo y Tuna. El arranque del disparo es a las 7, la especie estelar es el dorado”.