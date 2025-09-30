Fitch: Banamex sigue con calificación BBB+ tras compra de 25% de sus acciones

Las calificaciones de Banamex se mantienen sin cambios, a pesar del anuncio de la compra del 25% de sus acciones por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo. Fitch Ratings informó que la nota del banco sigue en BBB+ con perspectiva negativa, pues Citi continuará siendo el accionista mayoritario con el 75% de participación y, en consecuencia, seguirá respaldando a la institución en caso de necesidad.

El anuncio de la operación, realizado el pasado 24 de septiembre, generó especulación sobre un posible impacto en la calidad crediticia de Banamex. Sin embargo, Fitch dejó claro que la participación minoritaria de Chico Pardo no altera, por ahora, los fundamentos de la calificación, ya que el control y el soporte financiero permanecen en manos de Citi.

La agencia explicó que la nota incorpora una calificación de soporte de accionistas de “bbb+”, dos escalones por debajo de la de Citi, reflejo del papel estratégico reducido que Banamex representa actualmente para su matriz. Esta visión responde a la decisión global de Citi de desinvertir en su negocio de banca minorista en México y avanzar en una Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, aún sujeta a condiciones de mercado y a la autorización de los reguladores.

El valor de la transacción pactada asciende a 2,300 millones de dólares y, de acuerdo con los tiempos anunciados, se prevé que se concrete durante la segunda mitad de 2026. Fitch recordó que esta compra todavía depende del visto bueno de las autoridades financieras mexicanas, por lo que cualquier efecto definitivo sobre la estructura de propiedad del banco se dará a mediano plazo.

En su análisis, la agencia también destacó que, tras la separación de los negocios corporativos e institucionales de Citi, Banamex conserva un perfil crediticio individual sólido, con una calificación de viabilidad de “bbb-”. La institución mantiene una posición destacada en el mercado de banca minorista, préstamos al consumo y depósitos a la vista, además de un crecimiento de negocio considerado robusto.

No obstante, Fitch advirtió que el banco enfrenta riesgos relacionados con la ejecución de su estrategia y los procesos de consolidación operativa en los próximos años. Estos factores, junto con la menor relevancia estratégica de Banamex dentro del esquema global de Citi, sustentan la perspectiva negativa que acompaña a la calificación.

El caso de Banamex ejemplifica la compleja transición que atraviesan los grandes bancos internacionales que buscan reconfigurar su presencia en mercados emergentes. Mientras Citi apuesta por una salida ordenada y gradual de su banca minorista en México, Fitch observa con cautela los cambios de propiedad parcial y mantiene sin variación las calificaciones hasta que los movimientos de capital y estrategia se materialicen plenamente.

