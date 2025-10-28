FITUPAZ promueve a La Paz en Estados Unidos con la Gira Texas 2025

Como parte de la estrategia de promoción internacional, el Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ) llevó a cabo la Gira de Promoción Texas 2025, con el objetivo de consolidar la presencia del destino en el mercado estadounidense y establecer nuevas alianzas con agencias y operadores turísticos.

La gira incluyó eventos en Houston, The Woodlands y Dallas, donde representantes del destino, acompañados por socios estratégicos, presentaron las experiencias únicas de La Paz a más de 112 invitados del sector turístico.

En Houston, 49 agencias y operadores participaron en el encuentro, concretando grupos confirmados hacia La Paz, visitas de inspección y nuevos acuerdos comerciales con agencias regionales.

En The Woodlands, 24 representantes de agencias especializadas en viajes de lujo y corporativos asistieron a un evento exclusivo que permitió posicionar a La Paz como un destino premium, sostenible y auténtico, despertando interés en experiencias personalizadas.

Las actividades concluyeron en Dallas, con más de 30 invitados, reforzando relaciones con socios clave e incentivando la inclusión de La Paz en los portafolios de agencias y operadores locales.

Más allá de los resultados inmediatos, la visita de trabajo permitió identificar una firme intención de viaje hacia La Paz, aunque aún existe un cierto desconocimiento de la marca, lo que representa una oportunidad para reforzar su promoción y destacar su autenticidad, sostenibilidad y hospitalidad.

Con estas acciones, FITUPAZ reafirma su compromiso con la promoción internacional de La Paz, impulsando la llegada de visitantes, la derrama económica y el desarrollo turístico sostenible que beneficia a toda la comunidad.