Fitur 2026 arranca con México como país socio y con Baja California Sur conquistando Europa

La inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid estuvo marcada por un tono solemne y emotivo, luego de que los reyes Felipe VI y Letizia retomaran su agenda pública en medio del duelo nacional por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba, que ha conmocionado a España en los últimos días.

La presencia de los monarcas en el recinto de Ifema se dio tras jornadas especialmente dolorosas, en las que despidieron a la princesa Irene de Grecia y se trasladaron personalmente a Adamuz para acompañar a los heridos y a los familiares de las víctimas del accidente de tren de alta velocidad, un gesto que reforzó el carácter humano y simbólico de su aparición en Fitur.

El luto se hizo visible en una visita distinta a otras ediciones, donde Felipe y Letizia optaron por mantener un perfil sobrio como muestra de respeto. Durante su recorrido por la feria, el recuerdo de la tragedia estuvo presente en cada gesto y en un mensaje que quedó plasmado en el pabellón de Andalucía, una de las regiones directamente afectadas por el siniestro.

Leer más: Frente frío 30 y río atmosférico sacuden a México este jueves 22 de enero en México

La parada en el espacio andaluz fue especialmente significativa. Ahí, los Reyes dejaron constancia escrita de su dolor compartido con los españoles y con los visitantes de la feria, subrayando la dimensión nacional del impacto que ha tenido el accidente de Adamuz y convirtiendo a Fitur en un espacio también de memoria y solidaridad.

A pesar del ambiente contenido, la actividad institucional no se detuvo. Los monarcas recorrieron diversos stands, entre ellos los de Baleares, Ceuta y Melilla, así como el de Iberia, donde destacaron la inclusión laboral de personas con discapacidad. También visitaron el espacio del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y los pabellones de Extremadura y Navarra, en una agenda que equilibró respeto y compromiso institucional.

Leer más: Profepa refuerza reglas para el avistamiento de ballenas en Baja California Sur

Fitur 2026 mantiene su peso como el encuentro turístico más influyente para España y uno de los más relevantes a nivel global. Durante cinco jornadas, el evento reúne a profesionales, inversionistas, autoridades y público general, consolidando al turismo como uno de los pilares económicos del país y como un escaparate clave de tendencias, innovación y conectividad internacional.

En esta edición, México participa como país socio, una distinción estratégica que busca proyectarlo como potencia turística global. Su presencia se articula en un espacio inmersivo e interactivo que muestra la diversidad de sus regiones, los Pueblos Mágicos, su riqueza gastronómica y cultural, así como destinos consolidados que incluyen 35 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Leer más: Verástegui desata polémica al llamar a Trump como “el mejor presidente que ha tenido México”

La agenda mexicana en Fitur incluye presentaciones culturales, encuentros con actores clave de la industria turística mundial y la promoción de proyectos prioritarios vinculados a sostenibilidad, infraestructura y desarrollo comunitario, con el objetivo de atraer inversión y fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales de alto valor.

Dentro de esta estrategia, Baja California Sur ha asumido un papel protagónico. Autoridades estatales y representantes del sector turístico participan activamente en Fitur 2026 con la meta de ampliar su presencia en Europa y consolidarse como un destino de referencia más allá del mercado español.

Leer más: Estados Unidos, al borde de perder el estatus de país libre de sarampión tras brotes en cuatro estados

La delegación sudcaliforniana, integrada por fideicomisos turísticos y empresarios locales, ha sostenido reuniones con aerolíneas, operadores y cadenas hoteleras, enfocándose en mercados como Italia y Francia, además de reforzar la relación con grupos como Iberia, British Airways y la aerolínea alemana Condor, que actualmente conecta Frankfurt con Los Cabos con altos niveles de ocupación.

Las autoridades estatales subrayan que la misión en Madrid no solo apunta a incrementar la conectividad aérea, sino también a atraer inversión, diversificar mercados emisores y posicionar las ventajas competitivas de la Media Península frente a otros destinos globales, en un momento clave para la recuperación y expansión del turismo internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO