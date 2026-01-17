Fitur: Cozumel apuesta por un turismo integral más allá del sol y playa

La participación de Cozumel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) marcará un punto de inflexión en la estrategia de promoción del destino, al presentarse ante el mercado global con una narrativa renovada que busca posicionar a la isla como un referente turístico integral. El mensaje es claro: Cozumel quiere trascender su imagen tradicional de sol y playa para consolidarse como un destino con profundidad cultural, histórica, natural y deportiva.

El planteamiento oficial apunta a diversificar el perfil del visitante, apostando por segmentos que valoran experiencias vinculadas con la identidad local, el patrimonio y el bienestar. Desde la óptica del municipio, la presencia en Madrid no es solo una vitrina comercial, sino una plataforma para reposicionar a la isla frente a viajeros que buscan destinos con contenido, autenticidad y propuestas diferenciadas.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la proyección de Cozumel como Pueblo Mágico, distinción que pone en primer plano sus tradiciones, su vida comunitaria y celebraciones como el carnaval, con más de 150 años de historia. Esta narrativa está especialmente dirigida al mercado de habla hispana, donde existe un creciente interés por destinos con relatos propios, arraigo cultural y patrimonio vivo.

El componente histórico ocupa un lugar relevante dentro del discurso promocional, al destacar que en la isla se celebró la primera misa católica en México. Este hecho, profundamente simbólico, se mantiene vigente a través de espacios emblemáticos y festividades como las fiestas de la Santa Cruz en El Cedral, que refuerzan la conexión entre historia, fe y tradición popular.

La riqueza natural y arqueológica complementa la oferta que Cozumel llevará a Fitur, con sitios como San Gervasio, Chankanaab y Punta Sur como ejemplos de un destino que apuesta por la conservación ambiental y el turismo de exploración. Este enfoque responde a una tendencia internacional donde los viajeros priorizan entornos naturales protegidos y experiencias vinculadas con la sostenibilidad.

En materia de eventos, la isla se presenta como un actor consolidado del turismo deportivo en el Caribe. Para este año se contempla la décima edición del Oceanman, además de competencias de alto nivel como Iron Man 70.3, Full Iron Man y Astri, eventos que colocan a Cozumel en el radar de atletas y espectadores internacionales y fortalecen su imagen como sede de clase mundial.

La agenda se amplía con el Gran Fondo Nueva York, una competencia ciclista de prestigio global con una relación operativa estrecha con la isla, así como con el crecimiento del segmento wellness, alineado con las nuevas motivaciones de viaje que privilegian la salud, el equilibrio y las experiencias transformadoras.

La gastronomía también juega un papel estratégico en esta nueva etapa. Con miras a 2026, Cozumel albergará los días 21 y 22 de febrero la quinta edición del Festival Gastronómico del Caribe, con la participación de los municipios de Quintana Roo, reforzando la proyección culinaria del destino y su capacidad para articular propuestas regionales.

Este proceso de diversificación se apoya en la fortaleza del puerto de cruceros, que cerró 2025 con cerca de 4 millones 763 mil cruceristas y fue finalista como mejor puerto de Latinoamérica y el Caribe en los premios Crucero Adicto. El desafío ahora es transformar ese flujo masivo en estancias más profundas, incentivando el regreso del visitante recurrente y posicionando a Cozumel como un destino con propuestas renovadas y mayor valor turístico.

