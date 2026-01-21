Fitur 2026: México atrae inversión turística pese a alerta por inseguridad

Durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) en Madrid, España, la delegación de México se posicionó como uno de los destinos más atractivos para la captación de capital extranjero. Sin embargo, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que la inseguridad en diversas regiones del país continúa siendo el principal obstáculo para concretar proyectos de largo plazo.

El presidente del organismo empresarial subrayó que, aunque el interés de los inversionistas europeos en México se mantiene firme debido a la biodiversidad y conectividad, los incidentes delictivos generan incertidumbre. En la Fitur, se busca proyectar una imagen de estabilidad, pero los datos operativos indican que el sector servicios requiere garantías de protección para asegurar el flujo de visitantes y la apertura de nuevos complejos hoteleros.

A pesar de estos retos, el pabellón de México es uno de los más concurridos en la feria, destacando destinos como Baja California Sur, Quintana Roo y la Ciudad de México. Los analistas económicos coinciden en que, para maximizar las oportunidades que ofrece la Fitur, es imperativo que el Gobierno Federal y las administraciones estatales refuercen las estrategias de vigilancia en las zonas turísticas con mayor incidencia delictiva.

Contexto económico y cifras de la Concanaco Servytur

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Concanaco Servytur, el sector turismo representa una parte fundamental del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. No obstante, el costo de la inseguridad para las empresas puede representar un porcentaje significativo de sus ingresos debido a la inversión necesaria en seguridad privada y la pérdida de confianza de los mercados internacionales. La participación en eventos como la Fitur es vital para contrarrestar las percepciones negativas.

El histórico de participaciones previas en la Feria Internacional de Turismo muestra que México suele cerrar acuerdos por miles de millones de dólares; sin embargo, el seguimiento de estos acuerdos suele verse afectado por la realidad social de las entidades federativas. Las cámaras de comercio han instado a las autoridades de la Secretaría de Turismo a trabajar de la mano con la Guardia Nacional para blindar los corredores turísticos y garantizar la integridad de los inversionistas extranjeros.

La comitiva mexicana en la Fitur espera concretar más de 2 mil citas de negocios, con un enfoque especial en el turismo de lujo y de aventura. El éxito de estas negociaciones dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para demostrar que la inseguridad es un problema que se está atendiendo con rigor y transparencia ante la comunidad internacional.

