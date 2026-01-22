México triunfa en los Premios Fitur 2026: Galardonan al mejor Turismo Activo

El sector turístico de México ha consolidado su liderazgo internacional tras recibir el Premio Fitur al Turismo Activo, otorgado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España. Este reconocimiento subraya la calidad de las experiencias de aventura y naturaleza que el país ofrece a los viajeros globales, posicionándose por encima de otros destinos competitivos de América Latina y Europa.

El proyecto Ruta de las Aves del Noreste Mexicano, una iniciativa impulsada por el estado de Nuevo León, se alzó con el prestigioso galardón. La propuesta ganadora fue seleccionada por un jurado de expertos que evaluó criterios como la sostenibilidad, la innovación y la capacidad de los proyectos para generar un impacto económico positivo en las comunidades locales.

Con este galardón, México reafirma su compromiso con el desarrollo de productos turísticos que respetan el entorno natural mientras ofrecen altos estándares de seguridad y profesionalismo en el Turismo Activo.

Representantes de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y empresarios del ramo recibieron la distinción en el pabellón de Fitur, destacando que este logro es resultado de una estrategia integral para diversificar la oferta más allá del sol y la playa. El premio no solo otorga prestigio, sino que garantiza una mayor visibilidad en el mercado europeo, principal emisor de turistas interesados en experiencias de contacto con la biodiversidad.

Impacto del Turismo Activo en la economía mexicana

El Turismo Activo ha mostrado un crecimiento sostenido del 15% anual en territorio nacional, según estadísticas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En estados como Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca, esta modalidad se ha convertido en el principal motor de desarrollo para las zonas rurales. La obtención de este premio en Fitur coincide con el aumento de la demanda de viajeros que buscan actividades como senderismo, buceo y avistamiento de especies en áreas naturales protegidas.

Históricamente, la participación de México en ferias internacionales ha sido clave para la captación de divisas. La Fitur representa una de las plataformas más importantes del mundo para la comercialización de paquetes turísticos, y ganar en la categoría de Turismo Activo valida las políticas de conservación y promoción que se han implementado en los últimos años para proteger los ecosistemas mexicanos.

