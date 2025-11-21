Fiturca destaca la seguridad de Los Cabos pese a recomendaciones de viaje de EE. UU.
El 20 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a extremar precauciones durante las vacaciones de invierno y a mantenerse informados sobre la situación en México. Baja California Sur, donde se encuentra Los Cabos, permanece en el Nivel 2 de alerta, “Ejercer mayor precaución”, debido a riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.
A pesar de la recomendación, autoridades locales y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) aseguran que el destino sigue abierto y seguro para los turistas. La alerta no implica restricciones de viaje ni afecta a empleados del gobierno estadounidense, y no refleja incidentes específicos de seguridad en el destino.
Medidas de seguridad reforzadas en Los Cabos
Según Fiturca, Los Cabos cuenta con un sistema de seguridad integral que combina presencia militar y naval, coordinación interinstitucional y vigilancia privada. Entre las estrategias destacan:
-
Despliegue estratégico de fuerzas militares y navales, para proteger a visitantes y residentes.
-
Coordinación del Comité de Seguridad, que reúne a autoridades locales, estatales y federales para ajustar protocolos periódicamente.
-
Alianzas público-privadas, con vigilancia 24/7 en hoteles y canales de comunicación activos.
-
Equipo especializado de monitoreo, encargado de prevenir y gestionar riesgos de manera proactiva.
Estas medidas buscan garantizar que los turistas puedan disfrutar de playas, actividades al aire libre y servicios turísticos sin contratiempos.
LEE MÁS: EE. UU. lanza alerta de seguridad para turistas en Los Cabos
Los Cabos, un destino de lujo reconocido internacionalmente
Pese a las alertas de precaución, Los Cabos mantiene su prestigio como destino de lujo, aventura y naturaleza:
-
The New York Times lo incluyó en su lista de “52 lugares para visitar en 2025”.
-
TravelPulse lo calificó como “un lugar ideal para combinar placer con naturaleza”.
-
Forbes destacó sus resorts de clase mundial y su entorno natural privilegiado.
Para Fiturca, estos reconocimientos confirman que, más allá de las recomendaciones de viaje, Los Cabos sigue siendo un destino seguro y atractivo para turistas de todo el mundo, consolidando su posición como uno de los principales polos turísticos de México.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO