Fiturca destaca la seguridad de Los Cabos pese a recomendaciones de viaje de EE. UU.

El 20 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a extremar precauciones durante las vacaciones de invierno y a mantenerse informados sobre la situación en México. Baja California Sur, donde se encuentra Los Cabos, permanece en el Nivel 2 de alerta, “Ejercer mayor precaución”, debido a riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.

A pesar de la recomendación, autoridades locales y el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) aseguran que el destino sigue abierto y seguro para los turistas. La alerta no implica restricciones de viaje ni afecta a empleados del gobierno estadounidense, y no refleja incidentes específicos de seguridad en el destino.

Medidas de seguridad reforzadas en Los Cabos

Según Fiturca, Los Cabos cuenta con un sistema de seguridad integral que combina presencia militar y naval, coordinación interinstitucional y vigilancia privada. Entre las estrategias destacan:

Despliegue estratégico de fuerzas militares y navales , para proteger a visitantes y residentes.

Coordinación del Comité de Seguridad , que reúne a autoridades locales, estatales y federales para ajustar protocolos periódicamente.

Alianzas público-privadas , con vigilancia 24/7 en hoteles y canales de comunicación activos.

Equipo especializado de monitoreo, encargado de prevenir y gestionar riesgos de manera proactiva.

Estas medidas buscan garantizar que los turistas puedan disfrutar de playas, actividades al aire libre y servicios turísticos sin contratiempos.

Los Cabos, un destino de lujo reconocido internacionalmente

Pese a las alertas de precaución, Los Cabos mantiene su prestigio como destino de lujo, aventura y naturaleza:

The New York Times lo incluyó en su lista de “52 lugares para visitar en 2025”.

TravelPulse lo calificó como “un lugar ideal para combinar placer con naturaleza”.

Forbes destacó sus resorts de clase mundial y su entorno natural privilegiado.

Para Fiturca, estos reconocimientos confirman que, más allá de las recomendaciones de viaje, Los Cabos sigue siendo un destino seguro y atractivo para turistas de todo el mundo, consolidando su posición como uno de los principales polos turísticos de México.