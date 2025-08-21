FITURCA posiciona a Los Cabos como líder en congresos y convenciones

Con el objetivo de consolidarse como un destino líder en la Industria de Reuniones, Los Cabos, a través del Fideicomiso de Turismo (FITURCA) de Los Cabos, participó en la edición 2025 de IBTM Americas, una de las ferias más relevantes del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en Latinoamérica.

El evento, realizado del 20 al 21 de agosto en la Ciudad de México, reunió a compradores y planificadores de reuniones de alto nivel. La delegación de Los Cabos estuvo integrada por 20 socios del destino, incluyendo 13 hoteles y 7 proveedores de servicios especializados como operadores turísticos, DMC’s y empresas de montaje y decoración de eventos.

🤝 Participación de Los Cabos en IBTM Americas 2025

Entre las empresas participantes destacaron:

Durante los dos días de actividades, la comitiva de FITURCA Los Cabos sostuvo más de 600 reuniones de negocios, enfocadas en promover el destino como sede de eventos corporativos, convenciones, congresos y viajes de incentivo.

📈 Los Cabos: destino MICE con infraestructura de primer nivel

En el marco de IBTM Americas 2025, el equipo de FITURCA presentó la oferta turística especializada en el segmento MICE, destacando la infraestructura del destino, sus experiencias exclusivas y su capacidad logística.

“Nuestra participación en IBTM Americas 2025 fortalece el posicionamiento de Los Cabos como un destino líder en la Industria de Reuniones. Con el apoyo de nuestros socios, mostramos la variedad de experiencias, servicios y capacidades que hacen de Los Cabos una opción preferida para eventos internacionales”, declaró Rodrigo Esponda, director general de FITURCA.

También señaló que el trabajo continuará en mejorar la conectividad aérea y promover experiencias diferenciadas, alineadas con tendencias globales como la sostenibilidad y el bienestar.

💼 Impacto económico de la Industria de Reuniones en Baja California Sur

La Industria de Reuniones en Baja California Sur genera una derrama económica significativa:

530 millones de dólares en producción económica

4.6% del PIB estatal

Más de 13,000 empleos generados , incluyendo 7,400 directos

38 millones de dólares en ingresos laborales

Estos datos reflejan la relevancia del segmento MICE en Los Cabos como motor de desarrollo económico y social en la región.

🌴 Atractivos de Los Cabos para el turismo de reuniones

Los Cabos cuenta con más de 20,000 habitaciones, centros de convenciones modernos y una variada oferta de actividades complementarias que incluyen:

Experiencias de lujo

Avistamiento de ballenas

Aventuras en el desierto

Programas de sostenibilidad, bienestar y responsabilidad social

Esta combinación de infraestructura y experiencias posiciona al destino como una de las mejores opciones en México y Latinoamérica para la Industria de Reuniones.

