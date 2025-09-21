Fiturca solicita más recursos para promoción; presupuesto creció sólo 7% en 3 años

A pesar del crecimiento sostenido del sector turístico en Los Cabos en los últimos años, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) enfrenta limitaciones presupuestales que dificultan la expansión de sus estrategias de promoción y desarrollo de mercados.

El director de Fiturca, Rodrigo Esponda, informó que para 2025 el organismo cuenta con un presupuesto de 412 millones de pesos, cifra que representa un aumento respecto a años anteriores, pero que sólo ha crecido un 7% en los últimos tres años, mientras el turismo en el destino ha registrado un crecimiento mucho más acelerado.

“Para este año tenemos 412 millones de pesos. Sí existe la necesidad de más recursos para continuar expandiendo la promoción y las actividades de desarrollo de mercado. En los últimos tres años, el turismo ha crecido de manera importante; el recurso con el que ha contado el fideicomiso ha crecido sólo un 7% , explicó Esponda.

El director agregó que, debido a las limitaciones presupuestales, han tenido que tomar decisiones estratégicas para priorizar mercados y socios comerciales, lo cual representa un reto operativo en un contexto de demanda turística creciente.

Actualmente, destinos que compiten directamente con Los Cabos, como República Dominicana, cuentan con presupuestos para promoción turística hasta diez veces mayores. A pesar de esta diferencia, Fiturca destacó que Los Cabos continúa posicionándose entre los destinos turísticos más relevantes a nivel internacional.

