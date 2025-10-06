Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 6 de Octubre, 2025
Espectáculos

Flans cumple 40 años: un clásico que no pasa de moda.

El icónico grupo pop celebra cuatro décadas con nuevo sencillo, gira y un legado vigente
Isabel Mercado
6 octubre, 2025
Este 6 de octubre de 2025 marca el aniversario número 40 desde aquel debut de Flans en el escenario musical mexicano, una fecha que Ilse, Mimí e Ivonne aparecieron por primera vez en el programa Siempre en Domingo.

A lo largo de estos cuarenta años, Flans ha transitado rupturas, reencuentros, cambios creativos y transformaciones que posicionan a la agrupación no solo como un clásico de los años 80, sino como una presencia aún activa en el pop Latino. 

La conmemoración no es solo simbólica: Flans lanzará un tema inédito titulado “Si mañana es nunca”, que se estrenará el 9 de octubre, como adelanto de lo que podría ser un nuevo ciclo creativo. También se ha preparado una reedición remasterizada de su álbum debut Me gusta ser sonrisa, y una edición en vinilo a color, por lo que se espera realicen una gira por México.

Para el público de antaño y el más joven, Flans no se reduce a éxitos de antaño como “No controles”, “Las mil y una noches” o “Veinte millas”, sino que representa una vigencia emocional. En palabras de Mimí: “seguimos siendo las mismas arriba y abajo del escenario”, frase que resume la filosofía de un grupo .

