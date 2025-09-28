Flans y Pandora deslumbran en La Paz con una noche de nostalgia, luces y grandes éxitos

Con cuatro décadas de historia, Flans y Pandora demostraron en La Paz que su música sigue tan poderosa como siempre. Su presentación conjunta mantuvo de pie a varias generaciones que corearon cada éxito durante más de dos horas de espectáculo.

Éxitos que marcaron época

Canciones como “Bazar”, “No controles” y “Las mil y una noche” encendieron al público, acompañadas de coreografías, luces y cambios de vestuario que devolvieron a los fans a los años dorados del pop en español.

Retraso por condiciones climáticas

Antes de comenzar, Protección Civil retrasó el acceso por fuertes vientos, lo que movió el inicio del show de las 9:00 a las 10:00 de la noche, sin restarle emoción a la velada.

Momentos cercanos y anuncios especiales

Durante el concierto, Ilse invitó a una fan que cumplía años a subir al escenario para cantarle Las Mañanitas, generando uno de los momentos más emotivos de la noche. Pandora, formado por Isabel, Mayte y Fernanda, compartió su reciente Grammy por 40 años de trayectoria. Flans, integrado por Ilse y Mimi, anunció un nuevo disco con dos canciones inéditas.

Lee más: Selena Gómez y Benny Blanco celebran su boda tras dos años de relación

Talento y complicidad sobre el escenario

El público celebró la química y el respeto entre las artistas y su equipo de músicos. La energía conjunta dejó claro que su legado sigue vivo y que su conexión con los fans permanece intacta.

Con información de: Naiara Reyes Ortiz