Una flecha disparada hacia los Olímpicos de París en 2024

La Paz. Rubén Villarreal es un paratleta de La Paz que, desde hace más de cuatro años, entrena el tiro con arco como alto rendimiento, ha sido multimedallista en distintas competencias como paralimpiadas nacionales de silla de ruedas en Querétaro, Gran Prix Mundial en Monterrey, Campeonato Nacional en Cancún 2022, Nacional en Morelia en 2021, Selectivo Nacional en Tlaxcala 2023 y Nacional en el Comité Olímpico Mexicano 2017

El sudcaliforniano, dijo que luego de una lesión en su médula, su estilo de vida dio un giro de 180 grados, a pesar de que ese deporte ya lo practicaba desde joven, vio una oportunidad de entrar a una convocatoria del Comité Paralímpico Mexicano.

“Buscaba una manera de superar los desafíos que enfrentaba y encontré en el tiro con arco una oportunidad. Comencé a entrenar, y a medida que avanzaba, me di cuenta de que realmente me apasionaba el deporte. Fue un proceso de aprendizaje constante y un desafío personal que me ayudó a recuperar la confianza en mí mismo […] Lo que me motiva es el sueño de competir en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Esa meta está siempre presente en mi mente. También quiero demostrar que, a pesar de las adversidades, puedes alcanzar tus sueños”.