¿Qué es el FlexiTicket Volaris? Adelanta, cancela, cambia, renombra tu vuelo y más

¡Atención, viajeros! ¿Alguna vez te has encontrado con que tus planes de vuelo cambian inesperadamente? Volaris, la aerolínea de ultra-bajo costo, tiene la respuesta a tus preocupaciones con su innovador sistema FlexiTicket. Prepara tus maletas, porque hoy desglosamos cómo esta opción te permite viajar con una tranquilidad inigualable.

En el dinámico mundo de los viajes, la flexibilidad es un valor incalculable. Volaris lo entiende y, por ello, ha diseñado FlexiTicket, un conjunto de soluciones pensadas para que tus planes de vuelo se adapten a cualquier eventualidad.

Con FlexiTicket Volaris, tienes el poder de adelantar, cancelar, cambiar o renombrar tu vuelo, entre otras muchas opciones, garantizando así la máxima tranquilidad en cada etapa de tu aventura.

¿Cómo puedo cambiar mi vuelo en Volaris sin costo? Con FlexiTicket

Desde el instante en que adquieres tu boleto, Volaris te ofrece opciones que puedes agregar para comenzar tu viaje con mayor tranquilidad, entre ellas el FlexiTicket. Conoce cómo te permite tener el control:

Cambia tu vuelo (Fecha, Hora y Ruta) : Ajusta la hora, fecha o incluso la ruta de tu vuelo según tus planes. Detalles por tarifa : Zero : Puedes cambiar la hora y fecha de tu vuelo cubriendo la diferencia de tarifa y un cargo por cambio. Básica : Ofrece cambios ilimitados de hora y fecha sin costo si se realizan con 30 días o más de anticipación. Para cambios con menos de 30 días, aplica un cargo más la diferencia de tarifa. Plus : Incluye cambios ilimitados de fecha y hora sin costo adicional como parte de sus beneficios, aunque podría aplicar una diferencia de tarifa. ¿Cómo cambiar la fecha y hora? : Ingresa a Mis viajes con tu código de reservación y apellido, selecciona “Cambiar mi vuelo”, elige las nuevas fechas y horario, y realiza el pago de la diferencia de tarifa o cargos aplicables. ¿Cómo cambiar la ruta? : Para tarifas Zero y Básica, se realiza a través de Mis viajes . Para la tarifa Plus, deberás llamar al Call Center, tener a mano tu código de reservación y solicitar el cambio, pagando el cargo correspondiente.

: Ajusta la hora, fecha o incluso la según tus planes. Cambia el nombre en tu boleto : Si otra persona aprovechará tu vuelo, puedes cambiar el nombre en tu boleto hasta 4 horas antes para vuelos nacionales y 72 horas para internacionales. Hazlo desde Mis viajes , en la opción “Modifica tu vuelo” y “Cambio de nombre”, pagando el cargo.

: Si otra persona aprovechará tu vuelo, puedes en tu boleto hasta 4 horas antes para vuelos nacionales y 72 horas para internacionales. Hazlo desde , en la opción “Modifica tu vuelo” y “Cambio de nombre”, pagando el cargo. Corrige el nombre en tu boleto : ¿Solo un pequeño error en tu nombre? Puedes corregirlo de forma gratuita . Solo necesitas escribir por WhatsApp o a través de las redes sociales de Volaris, y su equipo realizará el ajuste. ¡Recuerda que tu nombre debe coincidir con tu identificación oficial o pasaporte!

: ¿Solo un pequeño error en tu nombre? Puedes corregirlo de forma . Solo necesitas escribir por WhatsApp o a través de las redes sociales de Volaris, y su equipo realizará el ajuste. ¡Recuerda que tu nombre debe coincidir con tu identificación oficial o pasaporte! Adelanta tu vuelo : Si terminaste tus actividades antes de lo previsto, puedes adelantar tu vuelo y tomar uno más temprano el mismo día. Solo tienes que presentarte en los mostradores del aeropuerto el día de tu vuelo y solicitar el cambio, un beneficio incluido en las tarifas Básica y Plus, sujeto a disponibilidad.

: Si terminaste tus actividades antes de lo previsto, puedes y tomar uno más temprano el mismo día. Solo tienes que presentarte en los mostradores del aeropuerto el día de tu vuelo y solicitar el cambio, un beneficio incluido en las tarifas Básica y Plus, sujeto a disponibilidad. Cancela tu vuelo : Si tus planes cambiaron, puedes cancelar tu vuelo y recibir un reembolso. El proceso es sencillo: ingresa a Mis viajes , selecciona “Cancelar mi vuelo”, confirma y el reembolso se procesará a tu forma de pago original. Consideraciones importantes : Con la tarifa Plus, puedes cancelar hasta 24 horas antes de la salida. Si reservaste con tarifa Zero o Básica, puedes cancelar dentro de las primeras 24 horas después de la compra para vuelos nacionales, o hasta 7 días después para vuelos internacionales.

: Si tus planes cambiaron, puedes y recibir un reembolso. El proceso es sencillo: ingresa a , selecciona “Cancelar mi vuelo”, confirma y el reembolso se procesará a tu forma de pago original. Divide tu reservación : Si viajas en grupo y alguien necesita ajustar sus planes, puedes dividir tu reservación en itinerarios individuales sin costo, llamando al Call Center de Volaris.

: Si viajas en grupo y alguien necesita ajustar sus planes, puedes en itinerarios individuales sin costo, llamando al Call Center de Volaris. Cambia tu vuelo y recibe una recompensa : Opta por un vuelo alternativo y obtén un voucher electrónico para futuras reservaciones.

: Opta por un vuelo alternativo y obtén un voucher electrónico para futuras reservaciones. Vende tu boleto : Recibe una oferta por tu boleto a cambio de un voucher electrónico, manteniendo así la flexibilidad para viajar a tu manera.

Volaris continúa expandiendo sus opciones de FlexiTicket para ofrecerte aún más control y tranquilidad en el futuro:

Transfiere tu boleto : Próximamente, si no puedes viajar, podrás transferir tu boleto a quien desees.

: Próximamente, si no puedes viajar, podrás transferir tu boleto a quien desees. Vuelos en lista de espera : Podrás elegir el horario que prefieras y volar tan pronto como se libere un asiento.

: Podrás elegir el horario que prefieras y volar tan pronto como se libere un asiento. Compra en 1 clic : Reservar tus vuelos será aún más ágil y sencillo con un proceso de compra simplificado.

: Reservar tus vuelos será aún más ágil y sencillo con un proceso de compra simplificado. Garantía de disrupción: Complementa tu reservación con protección adicional ante demoras o cancelaciones.

Con FlexiTicket Volaris hora tienes la libertad de adaptar tus planes de viaje sin preocupaciones y totalmente a tu medida.