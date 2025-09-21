Flores amarillas: qué significan y por qué se dan el 21 de septiembre

Cada año, el 21 de septiembre se tiñe de amarillo en redes sociales, calles y centros educativos. La razón: una tendencia viral que invita a regalar flores amarillas como símbolo de amor, esperanza y nuevos comienzos. Pero, ¿de dónde surge esta tradición y qué significado tiene realmente?

El fenómeno se ha vuelto especialmente popular entre adolescentes y jóvenes gracias a plataformas como TikTok e Instagram, donde se comparte contenido con la etiqueta #FloresAmarillas, evocando emociones, gestos románticos y actos de cariño. Aunque para muchos es solo un detalle lindo, la práctica tiene un origen más profundo y cultural.

📺 Inspiración en una telenovela argentina

El origen más citado proviene de la telenovela argentina “Floricienta”, transmitida a principios de los años 2000. En uno de sus episodios más recordados, la protagonista sueña con que su amor verdadero le regale flores amarillas, asociando este gesto con el inicio de una historia romántica.

Desde entonces, esta idea fue adoptada por generaciones jóvenes como una expresión de afecto, convirtiéndose en una tradición moderna que cada vez gana más fuerza en países de habla hispana.

🌻 ¿Qué simbolizan las flores amarillas?

En el lenguaje de las flores, el color amarillo representa alegría, energía, optimismo y amistad. No obstante, en el contexto del 21 de septiembre, también se relaciona con:

🌼 El amor que está por llegar

☀️ La esperanza de un nuevo comienzo

💛 La felicidad compartida con alguien especial

📆 La llegada de la primavera en el hemisferio sur, que coincide con esta fecha

Esta tradición, aunque no oficial ni institucionalizada, ha sido abrazada por parejas, amigos y hasta familias que encuentran en este gesto un motivo para celebrar los vínculos afectivos.

📱 Viralidad en redes sociales

El impacto de las flores amarillas el 21 de septiembre ha sido tal, que florerías locales reportan aumentos en ventas y muchos usuarios comparten fotos con sus ramos como muestra de amor o deseo romántico.

En TikTok, los hashtags como #FloresAmarillas, #21deSeptiembre y #Floricienta acumulan millones de visualizaciones, fortaleciendo la costumbre año tras año.

