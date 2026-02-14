Flores por las nubes en San Valentín: rosas y tulipanes suben hasta 100%

El Día de San Valentín volvió a disparar el precio de las flores en México, con incrementos que alcanzan hasta 100% en cuestión de días. Rosas, girasoles, tulipanes y orquídeas encabezan la lista de los productos más encarecidos ante una demanda que se concentra antes, durante e incluso después del 14 de febrero.

El fenómeno no sorprende al comercio minorista. Vendedores de distintos puntos de la ciudad reconocen que febrero es uno de los meses más fuertes del año, junto con mayo —por el Día de las Madres— y diciembre, cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe. En esas fechas, los mayoristas elevan los precios y el impacto se traslada inevitablemente al consumidor final.

Leer más: Se agotan 10 mil preservativos en la Villa Olímpica de Milán-Cortina 2026

Los datos oficiales respaldan la percepción en la calle. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en 2025 la inflación quincenal de plantas y flores en la primera mitad de febrero fue de 2.52%, mientras que en mayo alcanzó 2.72% y en diciembre 1.84%. El promedio anual fue apenas de 0.30%, lo que evidencia el efecto estacional.

El encarecimiento ya se refleja en el precio promedio de los arreglos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que un arreglo de rosas ronda este año los 460 pesos, cuando en 2025 costaba cerca de 400 pesos, un incremento aproximado de 15% anual, sin contar los picos extraordinarios de esta semana.

Leer más: Frente frío 34 golpea con lluvias y vientos; Valle de México enfrentará calor y riesgo de contaminación

En los puestos tradicionales, la docena de rosas que hace días se ofrecía entre 100 y 120 pesos ahora se vende hasta en 220 pesos. Comerciantes aseguran que el aumento proviene desde el origen, pues ellos mismos compran la mercancía hasta 100% más cara que en semanas previas, lo que limita cualquier margen para absorber el impacto.

Las tiendas de autoservicio también registran alzas abruptas. Un ramo de Lili Acapulco de tres varitas, que hace diez días costaba 186 pesos, se ofrecía ayer en 306 pesos, un salto cercano al 65%. La variación confirma que el ajuste no es exclusivo de mercados populares, sino generalizado.

Leer más: Contingencia ambiental sigue en el Valle de México: estos autos no circularán el 14 de febrero

Algunos vendedores optan por estrategias alternativas para no perder clientela. En lugar de subir el precio, reducen el número de piezas por ramo. Dos girasoles en 80 pesos sustituyen arreglos más abundantes de temporadas anteriores. El consumidor recibe menos producto, pero el desembolso se mantiene dentro de un rango aceptable.

El gasto se ajusta a la realidad económica. Según la Anpec, la inflación sigue presionando el bolsillo y ha modificado hábitos de consumo: muchos compradores privilegian un detalle simbólico sobre obsequios de mayor costo. Las flores permanecen entre los cinco regalos más populares en San Valentín, pero su precio confirma que el romanticismo también se cotiza al alza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO