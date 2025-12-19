Florida enfrenta incidentes récord que sacuden a la comunidad judía

El antisemitismo en Estados Unidos alcanzó en 2024 su nivel más alto del que se tenga registro, con más de 9 mil 300 incidentes documentados en todo el país, un aumento anual de 5% que confirma una tendencia sostenida y preocupante. El dato, reportado por la Liga Antidifamación, refleja un clima de hostilidad creciente que trasciende regiones y contextos políticos.

La dimensión del fenómeno no se limita al territorio estadounidense y se ve reforzada por hechos internacionales recientes, como el tiroteo mortal ocurrido durante una celebración de Janucá en Sídney, Australia. Episodios de este tipo subrayan que el repunte del antisemitismo es global y que la violencia asociada a este odio ya no es un riesgo abstracto, sino una amenaza concreta.

Leer más: Quintana Roo frena cobro del Visitax en hoteles y busca consenso con el sector turístico

En Estados Unidos, el impacto se ha sentido con especial fuerza en comunidades locales, como ocurre en el suroeste de Florida, donde una serie de incidentes ha encendido las alarmas. La región, conocida por su diversidad y crecimiento poblacional, se ha convertido en un ejemplo de cómo el discurso de odio puede traducirse en actos directos contra instituciones religiosas y personas identificadas con la comunidad judía.

Uno de los casos más graves ocurrió días antes de Rosh Hashaná, cuando la casa Jabad del condado de Charlotte fue incendiada. Además del fuego, el inmueble sufrió vandalismo con ventanas rotas y grafitis, incluida la letra “J” pintada con aerosol, un mensaje interpretado como un ataque deliberado con carga antisemita.

Leer más: El petróleo apunta a otra semana a la baja pese al bloqueo a Venezuela y las tensiones globales

El caso ya se encuentra en el ámbito federal. La fiscalía acusó a Blake Hoover, residente de Port Charlotte, por el delito de incendio provocado, y su juicio está programado para iniciar en marzo. Para líderes comunitarios, el proceso judicial será clave no solo para castigar el delito, sino para enviar un mensaje de que este tipo de actos no quedarán impunes.

Voces como la del rabino Pesach Wolicki han advertido que estos hechos forman parte de una tendencia más amplia. El activista proisraelí considera que se ha normalizado un rechazo abierto hacia los judíos, lo que facilita que el antisemitismo se exprese sin el estigma social que antes lo contenía. En su lectura, la violencia actual es una extensión lógica de ese cambio cultural.

Leer más: AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados, hoy 19 de diciembre 2025

Las cifras estatales aportan un matiz inquietante. Aunque Florida reportó una disminución del 24% en los incidentes antisemitas, los números siguen siendo elevados si se comparan con los de hace apenas cinco años, lo que sugiere que el problema persiste en un nivel estructural y no responde a eventos aislados.

Para Wolicki y otros líderes religiosos, la respuesta debe ser colectiva. La historia, recuerdan, ha mostrado repetidamente cómo las comunidades judías han sido utilizadas como chivos expiatorios en contextos de crisis social y política. Ante ese patrón, llaman a la solidaridad y a la protección mutua como única vía para frenar una escalada que ya muestra signos de violencia extrema.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO