“Flow”: Una joya de animación que trasciende lo infantil y emociona profundamente

“Flow” de Gints Zilbalodis, 2024

★★★★

En una industria como la del cine de animación, donde las películas son vistosas pero sólo para entretener, o son artísticas pero difíciles de digerir por el público en general, una propuesta como la de “Flow” es siempre bienvenida.

De un país poco conocido por su cine, Latvia, y hecha con un software de licencia abierta (esto es, que no hay que pagar por usarlo, pero es menos poderoso que otros), “Flow” es una película muda, que nos muestra la travesía de un gato en un mundo donde los humanos han desaparecido y una inmensa inundación arrasa con todo. El gato aprenderá que no puedes vivir aislado y se necesita de otros para sobrevivir.

El estilo de animación es visualmente deslumbrante. Los animales están animados de forma que sus movimientos se sientan reales aunque su aspecto sea caricaturesco, y a la vez se adapten bien a un ambiente por momentos hiper-realista y sobrecogedor.

Los grandes estudios nos tienen acostumbrados a películas donde los ambientes se ven muy reales, pero en “Flow” sobresale el manejo de los ángulos y de las tomas, que hacen que la historia tenga un buen ritmo, y que sientas que de verdad hay una cámara filmando a nuestros protagonistas. No hay exageraciones ni escenas rápidas, tan propias de los dibujos animados de hoy en día, sino acción bien llevada, parsimonia y lentitud donde se debe.

Uno pensaría que una película sin diálogos y contemplativa resultaría aburrida para el público infantil pero no es el caso, la trama es lo suficientemente interesante para cautivar a cualquier audiencia. En la sala en la que la vi podíamos escuchar las risas de los pequeños en las escenas divertidas.

Pero la parte más importante de la película son los temas que toca y los sentimientos que te va despertando conforme avanza. La trama es muy simple, no parece tener un rumbo específico salvo el de ver a nuestros animales protagonistas sobrevivir y buscar un refugio, pero al ir conociendo este mundo te sientes asustado, abrumado, sorprendido, conmovido, desesperado, feliz y en paz. La película me despertó una melancolía que no sentía hace mucho. El mensaje es de resiliencia ante la adversidad, pero también muestra una parte triste de nuestro mundo, de que las cosas y el tiempo pasa, nada es eterno, y todas nuestras obras serán borradas algún día.

Ganadora del Globo de Oro a mejor película animada, se presenta como la favorita para el Oscar.

No dejen que el look de caricatura les haga pensar que es sólo para niños, es una película para los que disfrutan del buen cine. No dejen de verla, en la pantalla más grande que puedan, de verdad vale mucho la pena.