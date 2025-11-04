Fluidez del tráfico en la glorieta Fonatur se mantiene pese a obras: SICT

La fluidez del tráfico en la glorieta Fonatur se mantiene prácticamente igual a la registrada antes del inicio de las obras, según informaron autoridades del Centro SICT en Baja California Sur.

Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT, destacó que los trabajos avanzan conforme a lo programado y que los conductores pueden desplazarse sin contratiempos.

“Vamos arriba del 10% respecto a lo programado de la obra; vamos muy bien. La fluidez del tránsito vehicular en la zona es similar a cuando no se tenía la obra, afortunadamente con el desvío se le dio mayor fluidez. Siempre tenemos dos carriles libres de circulación en ambos sentidos, explicó Gutiérrez de la Rosa.

Las autoridades confirmaron que se mantienen dos carriles libres en ambos sentidos, mientras que las interconexiones laterales permiten un tránsito ágil, lo que ha evitado congestiones durante la ejecución de los trabajos.

El funcionario resaltó que la obra del paso a desnivel en la glorieta Fonatur avanza más rápido de lo previsto, con un 10% de avance superior a lo proyectado. A pesar del progreso, la circulación vehicular continúa fluida y se espera que la obra esté concluida en 2026, garantizando un tránsito más seguro y eficiente.