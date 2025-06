“Estoy viviendo un infierno”: Fofo Márquez rompe en llanto y revela abuso sexual, golpes y extorsiones desde prisión

Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, enfrenta uno de los peores momentos de su vida tras ser sentenciado a 17 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa. A través de una llamada telefónica que se filtró en redes, el influencer confesó que está viviendo un auténtico calvario dentro del penal.

“Me han extorsionado, me han golpeado, me dejaron desnudo, sin nada… Me piden cinco millones. Me están torturando todos los días. Ya no puedo más, me quiero morir”, confesó con la voz quebrada.

La llamada fue publicada por el youtuber Dominguero, quien decidió exhibir la conversación después de los rumores que aseguraban que Fofo había salido de la cárcel.

Denuncia abuso sexual y desesperación total

Entre lágrimas, el llamado “niño millonario” reveló uno de los episodios más oscuros desde que está tras las rejas: fue abusado sexualmente por otro reo.

“Yo no soy de aquí, yo no soy delincuente. Me violaron, me hicieron cosas horribles. Ya sé que cometí un error, pero esto no es justo. No quiero seguir viviendo así”, expresó.

El influencer, que se hizo famoso por presumir autos de lujo y excentricidades, insistió en que su lugar no es la cárcel: “La gente sabe que no soy un criminal. Esto ya es demasiado”, dijo con evidente desesperación.

El caso que lo llevó a prisión

Fofo Márquez fue detenido y sentenciado por intentar asesinar a una mujer en enero de 2024 en Naucalpan, Estado de México. El brutal ataque fue captado en video y se viralizó rápidamente, generando indignación en todo el país y presión social para que se le aplicara todo el peso de la ley.