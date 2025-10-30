FOIS Los Cabos aplicará recursos propios en obras de bacheo y reencarpetado

Ante los problemas de baches y vialidades deterioradas en calles municipales y federales, el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) Los Cabos anunció que se sumará a las acciones de mejora de la infraestructura vial en el municipio.

Fois invertirá 65mdp para bacheo y reencarpetado

Hilda Arras, secretaria técnica del FOIS Los Cabos, informó que se aplicará un recurso aproximado de 65 millones de pesos, correspondiente a un remanente del presupuesto anual 2024. Este monto se destinará prioritariamente a atender el deterioro de las vialidades ocasionado por las lluvias de la temporada.

“Se van a realizar reuniones inmediatas para definir los puntos donde se comenzará a trabajar. Es urgente atender la problemática de los baches que dejaron las lluvias de este año. El FOIS utilizará su remanente 2024 para obras de bacheo y reencarpetado. También se evaluará un acueducto reportado por OOMSAPAS y Obras Públicas”, señaló Arras.

Carretera Transpeninsular será reparada

Además de las labores de bacheo y reencarpetado, el FOIS aplicará recursos para atender un acueducto del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos.

Dentro del plan de obras también se contempla rehabilitar tramos laterales de la carretera Transpeninsular, que presentan daños que representan un riesgo para los automovilistas, buscando mejorar la movilidad y seguridad vial en la zona.