Lunes 29 de Diciembre, 2025
Los Cabos

FOIS Los Cabos ejecutó más de 300 MDP en obras durante el 2025

Durante el 2025 el FOIS Los Cabos invirtió más de 300 millones de pesos en obras emergentes y de pavimentación
29 diciembre, 2025
Obras Fois Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

El Fideicomiso de Obra de Infraestructura Social (FOIS) de Los Cabos ha destinado más de 1,300 millones de pesos desde su creación a proyectos de infraestructura urbana y vial en el municipio, informó Luis Alvarado, tesorero del fideicomiso.

Para el año 2025, el FOIS ejecutó obras por un total de 344 millones de pesos, a los que se sumó un excedente de 65 millones destinado a bacheo y obras emergentes, detalló Alvarado.

“Desde que se creó el FOIS se han invertido más de 1,300 millones de pesos. Este 2025 se ejecutaron obras por 344 millones y un excedente por 65 millones para bacheo, aplicado como obras emergentes. Tan solo en Cabo San Lucas se concluyeron proyectos por 193 millones de pesos y en San José del Cabo por 99 millones”, señaló el tesorero.

En cuanto a la distribución, en Cabo San Lucas se concluyeron obras por 193 millones, mientras que en San José del Cabo se ejecutaron proyectos por 99 millones, enfocados principalmente en infraestructura vial y mantenimiento urbano.

Se estima que para 2026, el presupuesto del FOIS Los Cabos supere los 200 millones de pesos, consolidando al fideicomiso como un instrumento clave para el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida en el municipio.

  Luis Castrejón

