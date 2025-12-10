FOIS confirma: construirán vado en Santa Rosa, no será necesario un puente

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) Los Cabos anunció la construcción de un vado de concreto hidráulico en la zona del arroyo que cruza la colonia Santa Rosa, luego de que los estudios hidrológicos realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinaran que un vado es suficiente y que no se requiere un puente.

Medidas de protección y seguridad

Manuel Acosta Gastélum, presidente del Subcomité de Obras del FOIS Los Cabos, explicó que la obra incluye protecciones tanto para la zona habitada como para el cauce del arroyo, asegurando la seguridad de los vecinos y de los vehículos que circulan diariamente.

“Lo que determinó el estudio hidrológico es suficiente un vado. El vado lleva sus protecciones, la obra de protección tanto a la zona habitada, como al propio cauce del arroyo, pero es un paso en vado de concreto hidráulico; no será puente”, señaló Acosta Gastélum.

Inicio de obra y beneficios para la comunidad

Aunque no se reveló la inversión total del proyecto, el FOIS indicó que la construcción del vado iniciará en los primeros meses de 2026, y se espera que la obra mejore la fluidez del tráfico y garantice mayor seguridad para los automovilistas y peatones de Santa Rosa.

La intervención forma parte de los esfuerzos del FOIS por fortalecer la infraestructura hidráulica y vial en Los Cabos, priorizando soluciones eficientes basadas en estudios técnicos y en la protección de la comunidad y los cauces naturales.