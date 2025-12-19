FOIS Los Cabos busca implementar esquema “peso a peso” con municipio y gobierno estatal

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de Los Cabos contó con un presupuesto superior a 300 millones de pesos en 2025, con el objetivo de fortalecer la ejecución de proyectos de obra social en el municipio. Una de las estrategias que se busca consolidar es el esquema “peso a peso” junto con el Ayuntamiento de Los Cabos y el Gobierno de Baja California Sur.

Coordinación interinstitucional pese a no concretar “peso a peso”

Aunque el esquema aún no se ha implementado, la titular de la Secretaría Técnica del FOIS, Hilda Arras, destacó que los proyectos se están ejecutando de manera coordinada entre las distintas instancias de gobierno.

“En los últimos meses no hemos tocado el tema. Vamos a volver a plantearlo con el Ayuntamiento de Los Cabos y el Gobierno de Baja California Sur para ver la manera de que esto vaya caminando. Ahorita no veo ningún problema de cómo hemos estado trabajando: el gobierno del estado cumple en tiempo y forma”, señaló.

Arras subrayó que, pese a que el esquema “peso a peso” todavía no se ha formalizado, la coordinación entre FOIS, el Ayuntamiento y el Gobierno estatal ha permitido avanzar en los proyectos de infraestructura social en el municipio.

Destinarán recursos para bacheo y mejoras viales

En los próximos días, el FOIS destinará un remanente de 64 millones de pesos del 2024 para atender la urgente necesidad de bacheo en calles del municipio, un programa emergente que busca mejorar la infraestructura vial y la seguridad de las vialidades en Los Cabos.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la inversión pública y la coordinación interinstitucional para garantizar que los recursos destinados a obras sociales generen el máximo beneficio para la comunidad.