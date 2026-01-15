FOIS iniciará reencarpetamiento y bacheo de la carretera Transpeninsular

En los próximos días, el Fideicomiso de Obras e Infraestructura Social (FOIS) comenzará los trabajos de reencarpetamiento de laterales y bacheo de la carretera Transpeninsular, informó Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos.

De acuerdo con el anuncio, más de 30 millones de pesos serán destinados específicamente a la carretera Transpeninsular, desde el puente de Punta Ballena hasta la zona de la Sanluqueña. Estos recursos forman parte de un total de 65 millones de pesos destinados a la reparación de avenidas y bacheo en Los Cabos, mientras que el resto del presupuesto se aplicará en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

“Por parte del FOIS, el anuncio es que más de 30 millones serán invertidos en la carretera Transpeninsular. Se va a reencarpetar toda la lateral y también se realizará bacheo en otros tramos. El resto del presupuesto se utilizará en diferentes áreas de Cabo San Lucas y San José del Cabo”, señaló Castillo Gómez.

LEE MÁS: Francisco Pelayo advierte impacto del recorte presupuestal en obra pública en BCS

El Consejo Coordinador de Los Cabos destacó que estas obras se realizarán en coordinación con otras acciones de mantenimiento vial que llevará a cabo el Ayuntamiento de Los Cabos en la carretera federal, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones y anticipar posibles retrasos por tráfico lento durante los trabajos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO