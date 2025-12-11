FOIS destina 64 mdp para reparar calles y laterales de la carretera Transpeninsular

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) anunció que destinará un remanente de 64 millones de pesos del 2024 para atender la urgente necesidad de bacheo en calles del municipio y en las laterales de la carretera Transpeninsular.

La medida busca mejorar la circulación y seguridad vial, especialmente en temporadas de lluvia, cuando los baches representan un riesgo mayor para los automovilistas.

Hilda Arras, secretaria técnica de FOIS, explicó que la decisión se tomó tras reuniones con los integrantes del fideicomiso y diversas dependencias.

“Derivado que se contaba con este remanente del 2024 se tuvo una plática con los integrantes del FOIS y se enfocó en la urgente necesidad que tenemos para atender los baches. Este es un problema para los automovilistas, y más por las lluvias. Actualmente, el tema ya ha sido atendido por diferentes dependencias del municipio, la SICT y la SEPUIMM”, señaló Arras.

Aunque aún no se dio una fecha exacta de inicio, las autoridades indicaron que el programa de bacheo comenzará en los próximos días, una vez que se formalicen los convenios de colaboración entre FOIS, el Ayuntamiento de Los Cabos, el Centro SICT en Baja California Sur y la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM).