Salud estatal hace fomento continuo de la donación altruista de sangre

A través de colectas extramuros de sangre, como las que ha desarrollado en escuelas de nivel medio superior y superior durante este mes de octubre, la Secretaría de Salud de Baja California Sur realiza un fomento continuo de la donación altruista de hemoderivados que es fundamental para el tratamiento oportuno de pacientes con urgencias médicas o que están en tratamiento por enfermedades severas como el cáncer.

Mediante estas jornadas, la dependencia estatal fomenta esta cultura entre las y los jóvenes, al explicarles que con esto pueden salvar la vida de cuatro pacientes, al tener en cuenta que de cada unidad de sangre segura donada pueden extraerse glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitado que son utilizables en personas distintas, dijo la secretaria del ramo, Zazil Flores Aldape.

Recientemente, las y los compañeros del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) acudieron al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), la Universidad Mundial y al Instituto Tecnológico de La Paz, cuyas autoridades dieron su apoyo para llevar a cabo este tipo de colectas que refuerzan el suministro de hemoderivados para atender las necesidades que existen en los hospitales estatales, abundó la servidora pública al establecer que el esquema altruista es aquel donde se dona sangre a personas con quienes no se tiene vínculo alguno y que se efectúa con la sola motivación de ayudar.

En la interacción con las y los estudiantes se les convoca a que, así como donaron durante esas jornadas desarrolladas en sus escuelas, lo hagan de manera periódica en las instalaciones del CETS (ubicado en Nicolás Bravo e/ Primo Verdad y Josefa Ortiz) con la conciencia de que con eso pueden mejorar el pronóstico de alguien que enfrenta un reto de salud, dijo la médica al recordar que un ciudadano con buen estado de salud puede donar sangre cada dos meses.

Entre los requisitos generales para ser donante figura ser mayor de 18 años de edad, tener un peso corporal de más de 50 kilos, ayuno mínimo de cuatro horas. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días; no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación, entre otros.

