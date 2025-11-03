Fonacot amplía sus horarios al público durante El Buen Fin
Con motivo del Buen Fin, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció la ampliación de sus horarios de atención del 3 al 15 de noviembre, con el propósito de facilitar el acceso al crédito a las y los trabajadores formales interesados en realizar compras durante este periodo.
Durante dicho periodo, las sucursales del Fonacot atenderán de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y los sábados de 8:00 a 16:00 horas.
El organismo prevé colocar aproximadamente 99 mil créditos, con un monto total estimado de 3 mil millones de pesos. Estos recursos podrán destinarse tanto a compras durante el Buen Fin como a la adquisición anticipada de productos o servicios de fin de año.
En lo que va de este año, el Fonacot ha otorgado cerca de un millón de créditos por un monto mayor a los 20 mil millones de pesos. Para tramitar su crédito Fonacot, los interesados podrán ingresar a https://citasb.fonacot.gob.mx/ para agendar una cita y ser atendido de forma personal en cualquiera de las sucursales con las que se cuentan en todo México.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.