Crédito Fonacot 2026: Cómo obtener hasta 4 meses de sueldo si eres madre soltera

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha reforzado su compromiso con la inclusión financiera en 2026, consolidando programas específicos para sectores vulnerables. Entre ellos destaca el Crédito Mujer Efectivo, una herramienta diseñada para que las madres solteras y trabajadoras formales accedan a financiamiento con las tasas de interés más bajas del mercado y condiciones preferenciales.

Este esquema de financiamiento se deposita directamente en la cuenta bancaria de la solicitante, eliminando intermediarios y agilizando la liquidez. Los principales beneficios incluyen:

Tasas preferenciales: Menores a las de cualquier préstamo bancario comercial.

Cero comisión: No se cobra comisión por apertura de cuenta.

Plazos flexibles: Opción de liquidar el adeudo en 6, 12, 18, 24 o 30 meses.

Seguro de protección: Cobertura en caso de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total.

Requisitos para solicitar el Crédito Fonacot en 2026

Para acceder a este crédito, las interesadas deben cumplir con los siguientes criterios establecidos por la institución:

Laborar en una empresa afiliada al Instituto. Tener al menos 18 años de edad. Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual. Presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y los últimos cuatro recibos de nómina.

El monto del préstamo puede alcanzar hasta cuatro meses de salario, dependiendo de la capacidad de pago de la trabajadora, con descuentos vía nómina que oscilan entre el 10% y el 20% del sueldo.

Amplia red de atención nacional

Para facilitar estos trámites, el Fonacot cuenta actualmente con una infraestructura de más de 100 sucursales distribuidas en todo el territorio mexicano. Según Salvador Gazca Herrera, Coordinador General Comercial del organismo, esta red busca evitar que los trabajadores recurran a opciones informales o de alto costo.

Las interesadas pueden agendar su cita a través del portal oficial o consultar la ubicación de su oficina más cercana mediante la línea nacional gratuita 55 88 74 74 74. Con esta estrategia, el Instituto reafirma su papel como el principal aliado financiero de la fuerza laboral formal en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/