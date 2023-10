Fonatur niega tener deuda con el Ayuntamiento de Los Cabos

Como parte del proceso de entrega-recepción entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Ayuntamiento de Los Cabos, se establecieron tres mesas de trabajo divididas en: servicios, operación y mantenimiento de agua potable y su tratamiento, de esta última se esperaba firma de convenios en noviembre, sin embargo, no existe claridad de quién absorberá la deuda de operación que asciende a poco más de 70 millones de pesos.

Fonatur busca irse sin pagar 70 MDP al Ayuntamiento de Los Cabos

Aunque el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, había anunciado que dicha deuda corresponde a Fonatur, el organismo, a través del Comisionado Encargado del Despacho del CIP Los Cabos Fonatur, Felipe Moisés Beiles Tapia, se deslindó del tema y señaló que corresponde al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas).

“Este tema del adeudo es un tema recurrente, ya lo hemos tocado con diferentes administraciones. Fonatur en las diferentes oportunidades se ha manifestado ya formal y legalmente, no lo ha aceptado, lo ha fundamentado en la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, lo cual a partir de que nosotros hemos manifestado esa posición, hasta ahí han quedado las cosas y hemos transitado hacia adelante. No es conducente, no es legal para utilizarlo, hay un proceso en la Ley que indica que no le corresponde al desarrollador hacer los pagos que tiene que ver por derechos de agua potable, eso le corresponde al propietario”, señaló el funcionario.