FONMAR BCS presentó el Calendario de Torneos de Pesca Deportiva 2026 este 19 de enero

El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos de Baja California Sur (FONMAR BCS) llevó a cabo este lunes 19 de enero la presentación oficial del Calendario de Torneos de Pesca Deportiva 2026

Durante la presentación se dieron a conocer las fechas y sedes de los torneos que conforman la agenda 2026 de la pesca deportiva, con competencias programadas a lo largo del año en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, como parte del serial estatal de fomento “Fishing in the Five”, impulsado por el Gobierno del Estado.

El calendario incluye torneos de altamar, orilla, kayak y eventos con causa social, reflejando el crecimiento de esta actividad como una alternativa económica sostenible que fortalece a las comunidades costeras, genera derrama económica y promueve la conservación de los recursos marinos.

En su intervención, el director técnico de FONMAR BCS, Martín Inzunza Tamayo, destacó la relevancia de la pesca deportiva como producto turístico estratégico para la entidad. “Es un evento que muestra todo lo que involucra la pesca deportiva como producto turístico, donde Baja California Sur es puntero desde hace más de 60 años; los torneos reflejan no solo la competencia, sino la organización, las embarcaciones, el equipamiento y el impacto económico que generan”, señaló.

Inzunza Tamayo subrayó que la pesca deportiva ha tenido un impacto directo en la ocupación hotelera, particularmente en destinos como Los Cabos, donde los torneos registran alta participación, además de que actualmente se reconoce como una actividad de interés público, con mayor respaldo institucional y presencia en el ámbito legislativo y municipal.

Asimismo, resaltó la inclusión de torneos con causa, enfocados en apoyar proyectos sociales y comunitarios, así como el impulso al equilibrio regional, fortaleciendo sedes como Loreto, Mulegé y comunidades del norte del estado, en coordinación con cooperativas, clubes y organizadores locales.

Con la presentación del Calendario de Torneos de Pesca Deportiva 2026, FONMAR BCS reafirmó su compromiso con la promoción turística, el desarrollo económico regional y la conservación de los recursos marinos, consolidando a Baja California Sur como un destino de clase mundial para la pesca deportiva.

