FONMAR organizó más de 300 torneos de pesca deportiva en Baja California Sur durante 2025

Con la realización del Torneo de Pesca de Orilla en la comunidad de La Playa, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) llevó a cabo el cierre del serial anual de torneos de pesca deportiva en Baja California Sur, consolidando un año histórico para esta actividad en la entidad.

A lo largo de 2025, FONMAR organizó más de 300 torneos de pesca deportiva en todo el estado, impulsando la promoción del deporte, el turismo sustentable y la convivencia familiar en las comunidades costeras de Baja California Sur.

El coordinador de FONMAR en Los Cabos destacó que el calendario anual incluyó nuevos eventos y una amplia participación ciudadana.

“Fue un año de muchos torneos, tuvimos nuevos torneos con nosotros. Con el torneo de orilla de la comunidad de La Playa se cierra este serial anual de torneos. Vamos a seguir fomentando el tema de los torneos. Hemos organizado más de 300 torneos a lo largo de Baja California Sur; estamos muy contentos por el impulso que se le está dando a la pesca deportiva”, señaló.

De acuerdo con estimaciones de FONMAR, la pesca deportiva genera una derrama económica aproximada de 9 millones de dólares por torneo en el municipio de Los Cabos, reflejando su impacto positivo en la economía local.

Asimismo, cifras del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), a través de su Observatorio Turístico, indican que el 7% de los turistas que visitan el destino lo hacen exclusivamente para practicar pesca deportiva, posicionando a Los Cabos como uno de los principales destinos para esta actividad a nivel nacional e internacional.