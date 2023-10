Calendario de Fishing in The Five en La Paz para fin de mes y noviembre

El Fondo Para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) continúa con el serial Fishing In the Five este mes de octubre y principios de noviembre en el municipio de La Paz, ya que se tienen contemplados al menos cuatro torneos en distintas sedes.

El más cercano será el día 15 de octubre, en el muelle fiscal de La Paz, donde aún no se confirma la especie a capturar, pero habrá una bolsa mínima garantizada de $150,000 pesos y se permiten embarcaciones de hasta cuatro tripulantes por embarcación para el certamen.

Para el 20 de octubre, La Ventana y El Sargento recibirán el torneo de pesca de orilla en beneficio de niños de zonas rurales, habrá posibilidad de que se inscriban menores con una donación en especie y los adultos con un pago en efectivo. El disparo de salida se dará a las 06:00 de la mañana en la playa “El Datilar”.

Finalmente, el 5 y 12 de noviembre también habrá actividad del serial Fishing in The Five con eventos en Todos Santos y Puerto Chale, respectivamente. El primero es en la modalidad de orilla con la especie a capturar “Dorado” en la playa “Agua Blanca”, y el segundo será en busca de un “Marlin” con más información por confirmar próximamente.

Cabe señalar que este año se retrasó el arranque del torneo anual en su segunda edición debido al golpe de algunos fenómenos meteorológicos que azotaron la media península. Sin embargo, el certamen finalizará hasta el próximo año con sede por confirmar.