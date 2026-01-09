Forbes recomienda La Paz como destino turístico imperdible en 2026

La reconocida revista Forbes incluyó a La Paz, Baja California Sur, entre los destinos turísticos mexicanos recomendados en 2026, destacando sus playas, tiburones ballena, actividades acuáticas y su ambiente relajado, ideal para quienes buscan vacaciones lejos de las multitudes.

La Paz: playas y aventuras acuáticas

Ubicada frente al Mar de Cortés, La Paz combina el dinamismo de una capital estatal con atractivos turísticos en crecimiento. Su malecón, bordeado de palmeras, bares y restaurantes de mariscos, es un punto de encuentro de locales y visitantes. El centro histórico, fundado en 1596, alberga la Catedral de Nuestra Señora de La Paz y museos sobre la historia y vida marina de la región.

Fuera de la ciudad, Playa Balandra se distingue por su arena blanca y aguas multicolores, considerada una de las más bellas de México. La Paz también ofrece la posibilidad de nadar junto a tiburones ballena en zonas protegidas y practicar kite surfing en La Ventana, uno de los destinos más populares del país para este deporte.

LEE MÁS: Sectores que mantienen viva la economía de BCS todo el año

Otros destinos recomendados por Forbes

Aunque La Paz lidera la lista, Forbes también destaca otros destinos mexicanos menos concurridos ideales para disfrutar de sol y playa sin grandes multitudes:

Oaxaca: playas de Puerto Escondido y Mazunte.

Celestún, Yucatán: famosa por sus flamencos rosados.

Pérula, Jalisco: playas vírgenes en Isla Cocinas.

Mahahual, Quintana Roo: paraíso caribeño con buceo y snorkel.

Con más de 45 millones de turistas internacionales en México cada año, Forbes recomienda estas opciones para quienes buscan combinar paisajes naturales, cultura y tranquilidad en destinos fuera de las rutas saturadas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO