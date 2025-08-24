Se forma la depresión tropical Diez-E frente al Pacífico: ¿podría afectar a Los Cabos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo sobre la formación de la depresión tropical Diez-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco y Colima, fenómeno que podría intensificarse en las próximas horas y reforzar el potencial de lluvias en los estados del occidente del país.

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, la depresión tropical se localiza a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza con dirección oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

El SMN pronostica que el sistema podría incrementar su intensidad durante la noche de este domingo y convertirse en tormenta tropical durante la madrugada del lunes 25 de agosto. Aunque el ciclón mantiene una trayectoria paralela pero alejada de las costas mexicanas, se prevé que sus bandas nubosas generen lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en zonas del occidente del país.

🌧️Autoridades locales mantienen vigilancia

En el caso de Baja California Sur, la Dirección Municipal de Protección Civil de Los Cabos informó que, por el momento, el fenómeno no representa un riesgo directo para el municipio. Sin embargo, se mantiene bajo constante monitoreo, siguiendo su evolución y trayectoria en coordinación con autoridades estatales y federales.

El SMN hizo un llamado a la población y a las autoridades de los estados ubicados en el litoral del Pacífico a extremar precauciones por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno, especialmente en las próximas 48 horas.

