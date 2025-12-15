Prevención de la influenza H3N2: hábitos y vacuna para evitar contagios

Ante el avance de la influenza A H3N2, conocida también como “súper gripe”, y los primeros casos confirmados en México, especialistas y autoridades de salud reiteran la importancia de combinar medidas médicas, de higiene y una nutrición adecuada para reducir el riesgo de contagio y complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.

H3N2: La “super gripe” que se está expandiendo por el mundo

La influenza tipo A H3N2 es una variante del virus de la gripe que en esta temporada ha mostrado alta capacidad de transmisión en varios países del hemisferio norte, incluidas Europa y Estados Unidos.

Aunque sus síntomas son similares a los de la gripe estacional, su circulación simultánea con otros virus respiratorios exige atención y prevención reforzada.

En México, autoridades sanitarias confirmaron la presencia del virus y vigilan de cerca su comportamiento, aunque recalcan que no representa motivo de alarma si se siguen medidas preventivas.

La vacunación sigue siendo efectiva para prevenir

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección, hospitalización y complicaciones graves por H3N2, incluso si la efectividad puede variar entre temporadas.

Las autoridades de salud exhortan a la población, especialmente a niñas y niños, adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades, 0 a acudir a centros de salud para recibir su dosis correspondiente.

Hábitos que reducen el contagio

La transmisión del virus ocurre principalmente por gotículas respiratorias al hablar, estornudar o toser, así como por contacto con superficies contaminadas seguido del contacto con nariz, ojos o boca.

Para minimizar el riesgo, los expertos recomiendan:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel antibacterial.

con agua y jabón o gel antibacterial. Uso de cubrebocas , sobre todo en lugares cerrados o si se presentan síntomas respiratorios.

, sobre todo en lugares cerrados o si se presentan síntomas respiratorios. Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo.

con el ángulo interno del codo. Evitar el saludo de mano o beso cuando se está enfermo o durante brotes.

cuando se está enfermo o durante brotes. Ventilar espacios cerrados y desinfectar superficies de uso común.

Además de las prácticas de higiene, la nutrición juega un papel importante en el fortalecimiento del sistema inmunológico frente a virus respiratorios. Según especialistas en salud, se recomienda:

Frutas y verduras ricas en vitaminas A y C , como cítricos, brócoli y zanahoria, que ayudan a potenciar la respuesta inmune.

, como cítricos, brócoli y zanahoria, que ayudan a potenciar la respuesta inmune. Proteínas magras y alimentos ricos en zinc , nutrientes clave para las defensas saludables.

, nutrientes clave para las defensas saludables. Hidratación adecuada, fundamental para mantener las mucosas funcionales y facilitar la eliminación de patógenos.

En caso de que una persona desarrolle síntomas compatibles con H3N2, la Secretaría de Salud aconseja permanecer en aislamiento para evitar la propagación del virus.

De igual forma, invitan a atenderse de forma temprana y consultar a un profesional de la salud, seguir las indicaciones médicas y evitar el automedicarse.