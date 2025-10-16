Formula 1 firma alianza con Televisa hasta 2028

La Formula 1 continuará llegando a los hogares mexicanos hasta el año 2028 gracias a un nuevo acuerdo entre Televisa Univisión y la organización del campeonato mundial, que permitirá mantener la cobertura en español a través de televisión abierta, de paga y servicios digitales.

El convenio, confirmado el 15 de octubre, asegura la transmisión de todas las competencias de la F1, incluyendo prácticas, clasificaciones, carreras sprint y grandes premios, con la participación de plataformas como Sky, Izzi, ViX y Canal 5. La renovación se aplicará a partir del Gran Premio de Estados Unidos 2025, extendiéndose por tres temporadas más.

Según el comunicado oficial de la Formula 1, los canales de Sky Sports, disponibles para suscriptores de Sky e Izzi, ofrecerán la cobertura completa en vivo de cada sesión. En tanto, Canal 5 transmitirá en señal abierta tres carreras por temporada, incluyendo el Gran Premio de México, uno de los eventos más esperados por la afición nacional.

El Gran Premio de México, programado para los días 24, 25 y 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, será uno de los principales atractivos de la nueva etapa de difusión. La Formula 1 destacó que este evento representa un punto clave para mantener la conexión con los fanáticos mexicanos.

Por su parte, Televisa Univisión detalló que los suscriptores de Sky o Izzi podrán acceder a todas las sesiones mediante los canales de Sky Sports, la plataforma Blue To Go y la aplicación ViX Sports, que incluirá tanto la señal lineal como la digital. Además, el canal ViX Sports 1 ofrecerá contenido complementario y cobertura exclusiva de las competencias.

El acuerdo contempla también la producción de un programa semanal dedicado a la F1, transmitido por Canal 5, que reunirá análisis, entrevistas y los mejores momentos de cada circuito. Esta iniciativa busca acercar aún más al público mexicano al ambiente de las carreras.

Además de las opciones ofrecidas por Televisa Univisión, la Formula 1 confirmó que los servicios digitales F1 TV Premium, F1 TV Pro y F1 TV Access seguirán disponibles en el país, brindando una experiencia personalizada y contenido exclusivo para los seguidores más apasionados.